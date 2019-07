CaixaBank destaca el seu èxit comercial que el fa superar els 600.000 milions de volum de negoci

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha subratllat "l'èxit comercial" del grup en aquest primer semestre del 2019 i que explica el volum de negoci, format per la suma dels recursos de clients i el crèdit brut. La dada significativa en aquest sentit és que, per primer cop, l'entitat ha superat els 600.000 milions en volum de negoci, un 4,9% més respecte del mateix període en l'any anterior, i els seus recursos de clients van augmentar fins als 380.864 milions d'euros, el que representa un 6,2% més interanual. Dins d'aquest capítol, els recursos en balanç arriben als 276.876 milions d'euros (un increment del 6,7%). Gortázar ha fet una valoració molt positiva del potencial comercial del grup en la presentació de resultats del primer semestre.Gortázar ha destacat que aquestes xifres mostren "la sòlida posició de competitivitat" de CaixaBank en un entorn cada vegada més exigent. Ha destacat el lideratge en banca digital, amb un 59,4% de clients digitals a l'estat espanyol, el que suposa 6,3 milions de clients. En aquest àmbit, el grup ha reforçat les iniciatives contemplades en el Pla Estratègic i ha avançat al juny del 2021 el projecte de tenir ja 600 oficines store. Gortázar ha assegurat el compromís de consolidar la xarxa d'oficines rurals. En aquests moments, l'entitat té 1.081 oficines AgroBank a tot l'estat. Més de 2.000 municipis tenen una oficina de CaixaBank.El grup consolida la seva condició de líder en banca de particulars i en banca digital a Espanya i Portugal. El conseller delegat ha recordat els reconeixements obtinguts aquest 2019: Millor Banc a Espanya, Millor Banca Responsablea Europa Occidental i Millor Transformació Bancària a l'Europa Occidental.Caixabank va obtenir uns beneficis de 622 milions d'euros el primer semestre del 2019, el que suposa un 52,1% menys que en el mateix període de l'any passat. L'entitat que presideix Jordi Gual ha presentat els seus resultats del primer semestre aquest divendres a la seu de valència. Aquesta és la dada principal que CaixaBank ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'impacte produït per l'ERO a 2.023 treballadors de l'entitat ha suposat una despesa de 978 milions i és la causa principal que explica aquests resultats. Sense l'efecte de l'ERO, CaixaBank hauria obtingut 1.307 milions d'euros, un 0,7% més que el 2018.El marge d'interessos del primer semestre s'ha incrementat fins als 2.748 milions d'euros, el què representa un increment de l'1,9% en comparació amb els primers sis mesos del 2018 per l'impacte de l'increment dels ingressos del crèdit i els costos menors de finançament retail i institucional. En relació al trimestre anterior, l'evolució ha estat de l'1,5% per l'increment de comissions i ingressos per contractes d'assegurances.Els ingressos per comissions es van situar en 1.248 milions d'euros, un 3,5% menys respecte el mateix període del 2019. En aquest sentit, les comissions bancàries, valors i d'altres van pujar fins als 719 milions d'euros, un 3% menys, pel descens de les operacions singulars en banca d'inversió.El resultat d'operacions financeres es va situar en 261 milions d'euros, un 10,9% menys, que inclou la materialització de plusvàlues en actius de renda fixa duran el segon trimestre.Pel que fa l'estalvi a la vista, CaixaBank assoleix els 189.951 milions d'euros, un 9% més interanual i un 5,5% més que el trimestre anterior, per l'efecte estacional de les pagues dobles, que supera els 4 milions de nòmines domiciliades. L'entitat també destaca l’increment dels passius per contractes d’assegurances (+4 % durant l’any i +0,9 % durant el trimestre).Quant a la taxa de morositat, una altra dada clau, es redueix fins al 4,2%. Els saldos dubtosos descendeixen 793 milions d'euros en el primer semestre i se situen en 10.402 milions. La ràtio de cobertura de la morositat és del 54%. Les dotacions per a insolvències se situen en 204 milions, el que suposa una reducció del 17,6% respecte del primer semestre del 2018.És una altra dada rellevant del primer semestre. Els actius líquids del grup se situen en 87.574 milions a data de 30 de juny, amb un increment de 8.044 milions l'any per l'evolució positiva del gap comercil i un volum de noves emissions superior als venciments.

