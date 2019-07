Barcelona en Comú apuja un 40% el sou a Colau

Barcelona en Comú ha decidit sumar un complement al sou de 2.200 euros mensuals nets que perceben els seus regidors. Segons ha informat El País , l'organització entén que la primera línia de govern comporta una sobrecàrrega de feina que perjudica la conciliació, i per això han decidit apujar el sou tant a l'alcaldessa, Ada Colau, com als regidors dels comuns.Així, Colau rebrà 900 euros més al mes (un 40%); els regidors, 600 euros més (un 27%); i els comissionats, 300 euros més (un 13%). Aquests complements no modifiquen el Codi Ètic del partit perquè, segons fonts citades per El País, són una mesura pal·liativa per compensar les llargues jornades de feina.En el passat mandat, tots els càrrecs de Barcelona en Comú tenien limitat el sou als 2.200 euros al mes que fixa el Codi Ètic. Els salaris els fixa l'Ajuntament -el de l'alcaldessa, per exemple, és de 100.000 euros), però els càrrecs electes dels comuns lliuraven la diferència al partit, que a través d'un concurs el donava a organitzacions de la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor