Ni Mossos, ni policies locals, ni cap hípica de la zona tenen informació sobre el cavall que la matinada de dijous galopava per la C-32 a prop de les rondes de Barcelona https://t.co/SQPz2yfti9 — 324.cat (@324cat) July 26, 2019

Sorpresa a la carretera. Els conductors que circulaven la nit de dimecres a dijous per la C-32 es van trobar un cavall galopant en solitari per aquesta via a prop de les rondes de Barcelona. Segons ha informat TV3 , ni els Mossos d'Esquadra ni la Policia Local havia detectat la presència de l'animal a la carretera. Podeu veure el vídeo aquí. Fins ara, cap hípica ha denunciat que els falti un cavall, però adverteixen que no és probable que aquests animals s'escapin en solitari si provenen d'una hípica perquè estan acostumats a viure en comunitat.

