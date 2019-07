Els Bombers treballen per tancar el perímetre del foc de Capellades

L'incendi de Capellades aquest dijous al matí Foto: ACN

El conseller Buch al centre de coordinació per l'incendi de Capellades. Foto: Josep M. Montaner

L'incendi de Capellades aquest dijous al matí Foto: ACN



L'incendi de Capellades aquest dijous al matí Foto: ACN

L'incendi de Capellades aquest dimecres a la nit. Foto: Josep M. Montaner L'incendi de Capellades, aquest dimecres a la nit. Foto: Josep M. Montaner

L'incendi de Capellades aquest dimecres a la nit. Foto: Bombers



35 dotacions dels Bombers han treballat durant la nit per fixar el perímetre de l'incendi de Capellades. Falta per acabar de tancar amb línia d'aigua un 10% al cap flanc dret del foc. Vuit mitjans aeris s'han incorporat a primera hora d'aquest matí per reprendre les tasques d'extinció, sumant-se a la trentena de dotacions que han actuat de nit.El foc es manté contingut i durant el dia de dijous no es van registrar represes importants, un dels temors que tenien els Bombers en una zona on és fàcil que els efectius quedin atrapats. Els Agents Rurals situen el perímetre cremat en les 51,7 hectàrees. El cap de l'operatiu, Albert Ventosa, reconeix que "l'escenari és més optimista". No obstant això, els efectius no abaixen la guàrdia.Ahir, davant del temor que el foc es pogués descontrolar al llarg de la tarda, els Bombers van desplegar un pla de contingència, amb una desena de dotacions terrestres, per evitar que el foc es pogués desplaçar cap a la zona urbana de la Pobla de Claramunt.El foc afecta la muntanya de Miramar i no ha estat necessari per ara evacuar ningú. De moment, però, Protecció Civil ha demanat a la població evitar els desplaçaments per la zona per facilitar les tasques dels cossos d'emergències.L'incendi va començar dimecres a un quart de set de la tarda. L'origen va ser l'incendi d'un vehicle al quilòmetre 38 de la C-15, al costat d'un talús arbrat. El foc es va començar a propagar pel bosc en sentit nord, empès per la marinada suau que bufava a la zona i la sequedat de l'ambient. La conductora del vehicle va avisar al 112 que el seu cotxe accidentat s'havia incendiat i que el foc s'estava començant a propagar per la vegetació. Va ser lllavors quan els cosso d'emergència es van activar.Com a conseqüència del foc, els cossos d'emergència van ordenat el tall de la C-15 i de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat.

