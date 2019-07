Òmnium recorrerà Catalunya amb un autobús per alertar sobre la repressió a l'Estat

Òmnium Cultural impulsarà aquest estiu un autobús reivindicatiu que recorrerà una trentena de municipis turístics catalans per denunciar la "regressió democràtica que es viu a l'estat espanyol". Segons han explicat fonts de l'entitat a l'ACN, la campanya començarà el 26 de juliol i s'allargarà fins el 27 d'agost amb la intenció d'alertar als turistes i a la ciutadania de la "vulneració de drets".En el marc de la campanya 'Ho tornarem a fer', la iniciativa vol arribar als visitants que recorreran Catalunya en el punt àlgid de la temporada turística per explicar-los que els catalans no "deixaran d'exercir drets com el de manifestació, expressió o el de votar". Segons Òmnium, el bus servirà per traslladar-los l'existència de "presos polítics i exiliats" i per recordar-los la "repressió policial" viscuda l'1-O.Segons han explicat, la campanya està orientada als turistes estrangers que desconeixen la situació de "repressió" però també a aquells ciutadans d'arreu de l'Estat que visitin Catalunya i estiguin en contra de la "judicialització de la política i estiguin a favor d'una solució negociada".El vehicle portarà les inscripcions laterals i superiors 'Ho tornarem a fer', en català, castellà i una inscripció en anglès que reclamarà la llibertat dels presos de l'1-O i el retorn dels que són a l'estranger. La iniciativa comptarà amb una exposició que explica - mitjançant vídeos i plafons informatius- els quatre mesos de judici de l'1-O i els al·legats de Jordi Cuixart.També s’oferirà la possibilitat als visitants de signar en suport dels presos i per una solució política al conflicte de Catalunya.

