CaixaBank obté 622 milions de beneficis en el primer semestre

Caixabank va obtenir uns beneficis de 622 milions d'euros el primer semestre del 2019, el que suposa un 52,1% menys que en el mateix període de l'any passat. L'entitat que presideix Jordi Gual presentarà elss eus resultats del primer semestre aquest divendres a la seu de valència. Aquesta és la dada principal que CaixaBank ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L'impacte produït per l'ERO a 2.023 treballadors de l'entitat és la causa principal que explica aquests resultats. Sense l'efecte de l'ERO, CaixaBank hauria obtingut 1.307 milions d'euros, un 0,7% més que el 2018.Una altra dada significativa és que, per primer cop, l'entitat ha superat els 600.000 milions en volum de negoci, un 4,9% més respecte del mateix període en l'any anterior, i els seus recursos van augmentar fins als 380.864 milions d'euros, el que representa un 6,2% més interanual.El marge d'interessos del primer semestre s'ha incrementat fins als 2.748 milions d'euros, el què representa un increment de l'1,9% en comparació amb els primers sis mesos del 2018 per l'impacte de l'increment dels ingressos del crèdit i els costos menors de finançament retail i institucional. En relació al trimestre anterior, l'evolució ha estat de l'1,5% per l'increment de comissions i ingressos per contractes d'assegurances.Els ingressos per comissions es van situar en 1.248 milions d'euros, un 3,5% menys respecte el mateix període del 2019. En aquest sentit, les comissions bancàries, valors i d'altres van pujar fins als 719 milions d'euros, un 3% menys, pel descens de les operacions singulars en banca d'inversió.El resultat d'operacions financeres es va situar en 261 milions d'euros, un 10,9% menys, que inclou la materialització de plusvàlues en actius de renda fixa duran el segon trimestre.Pel que fa l'estalvi a la vista, CaixaBank assoleix els 189.951 milions d'euros, un 9% més interanual i un 5,5% més que el trimestre anterior, per l'efecte estacional de les pagues dobles, que supera els 4 milions de nòmines domiciliades. L'entitat també destaca l’increment dels passius per contractes d’assegurances (+4 % durant l’any i +0,9 % durant el trimestre). Quant a la taxa de morositat, una altra dada clau, es redueix fins al 4,2%.

