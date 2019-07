Aquest és el vi d'homenatge a Pepe Rubianes

Ara fa un any, Joan Carles Beltran, propietari de l'empresa Lovers Wine Elegance, amb la seva parella, van crear aquest projecte amb un objectiu molt clar: revolucionar el mercat vinícola. Anar sempre més enllà i no solament oferir bons vins sinó estar a l'última tendència en màrqueting, comunicació i imatge. Coincidint amb el desè aniversari de la mort de l'estimat actor Pepe Rubianes, en Joan explica que va tenir una revelació i va lligar el caràcter del Pepe amb la recerca d'un vi que en servís d'homenatge.Aprofitant l'amistat que l'uneix qui va ser mànager de l'actor Toni Coll i juntament amb la germana del còmic, Carmen, van anar buscant a través de l'enòloga de l'empresa Júlia Alegre quina denominació era la més adient. I van topar amb el Celler de Batea i amb la DO Terra Alta. Ho van tenir clar. De moment avança que el vi homenatge serà una garnatxa negra 100% amb 15°.L'etiqueta del producte serà de realitat augmentada. Buscant l'esperit innovador es podrà interactuar amb esta etiqueta que properament presentaran als mitjans.Lower Wine Elegance convidara així a tindre Pepe Rubianes a casa nostra cada dia, a seguir estimant-lo i gaudir a través del seu vi i que tot plegat ens continue evocant un somriure 10 anys després de dixar-nos orfes d'irreverència.

