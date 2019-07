Els serveis mínims de la vaga d'Iberia al Prat obligaran a enlairar el 54% dels vols internacionals

Els serveis mínims decretats pel Ministeri de Foment per a la vaga del personal de terra i manteniment d'Iberia a l'aeroport del Prat obligaran a enlairar el 100% dels vols domèstics amb els territoris no peninsulars, el 54% dels serveis internacionals i el 32% dels peninsulars que tinguin una alternativa de transport inferior a 5 hores, segons ha informat el govern estatal.L'aturada dels treballadors de la companyia aèria està convocada per als dies 27 i 28 de juliol. L'executiu comanat per Pedro Sánchez recorda que els serveis mínim tenen com a objectiu "compatibilitzar" l'interès general de la ciutadania en una època "d'alta demanda vacacional" amb el dret de vaga d'un col·lectiu d'uns 2.700 treballadors.El Ministeri també informa que Iberia dona servei a 27 companyies a l'aeroport de Barcelona, per la qual cosa, el número de vols afectats podria ser de l'ordre de mil durant el termini previst de la vaga.

