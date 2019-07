Sánchez ja busca aliances més enllà d'Iglesias: «Hem d'explorar altres camins»

Pedro Sánchez ha concedit la primera entrevista després de la investidura fallida d'aquest dijous . El candidat del PSOE s'ha explicat amb Pedro Piqueras, a Telecinco, on ha carregat contra Pablo Iglesias i ha apuntat que l'estratègia socialista a partir d'ara serà explorar altres camins per formar govern.1. "Espanya necessita un govern. Estic frustrat en l'àmbit personal però no tiro la tovallola".2. "Tots hem de reprendre el camí de la responsabilitat".3. "Hi ha d'haver un govern cohesionat, que funcioni, un govern amb una única direcció".4. "Entre les meves conviccions i les exigències del senyor Iglesias, he preferit les meves conviccions".5. "Hem explotat una via i ha arribat a un carreró sense sortida. Però això no vol dir que sigui el final. Hem de tornar al punt d'inici i explorar altres camins".6. "Volia un govern progressista que no depengués dels independentistes. I això requeria del suport del PP i Ciutadans. Això no ha estat possible ara, però ho pot ser en les pròximes setmanes".7. "El senyor Iglesias ha estat molt conscient de l'error que ha comès. Ha comès un error i no sabem per què".8. "No em puc permetre que hi hagi dos governs dins d'un govern".9. "L'oferta ha estat responsable, respectuosa amb Unides Podem i, sobretot, generosa".10. "Les quatre forces polítiques, amb PP, Ciutadans i Unides, hem de reflexionar per trobar altres camins. Jo vull un govern progressista que no depengui de les forces independentistes i per això PP i Cs hi han de posar de la seva part".

