El Parlament ratifica el suport a l'autodeterminació i torna a reprovar Felip VI

El Parlament s'ha ratificat en la defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació com a instrument d'accés a la sobirania de Catalunya, després que el ple hagi aprovat una proposta de resolució conjunta de JxCat, ERC i la CUP. Durant el ple sobre la "Catalunya real" proposat per Cs, aquest dijous a la tarda, el Parlament també ha reprovat de nou el rei espanyol, Felip VI, amb els vots a favor dels mateixos partits. D'altra banda, el ple també ha demanat al Govern que presenti els pressupostos del 2020 abans que acabi l'octubre, d'acord amb una proposta del PSC, que ha rebut els vots a favor de tota la cambra menys la CUP, que s'ha abstingut.El punt sobre l'autodeterminació ha rebut els vots a favor del bloc sobiranista -Catalunya en Comú Podem s'hi ha sumat-, i els 20 vots en contra dels socialistes i el PP. Els 34 diputats de Cs s'han absentat i no han votat. Pel que fa al punt sobre la reprovació del monarca, els comuns , PSC i PP s'han oposat a aquesta proposta de la CUP, on 35 diputats de Cs no han votat, i Jorge Soler ha votat en contra. En aquest mateix punt, el Parlament també es referma en la seva disposició a exercir de forma concreta l'autodeterminació "amb o sense l'acord amb l'Estat".El ple també ha aprovat una resolució de Catalunya en Comú Podem que constata la "manca de cohesió del Govern", amb els vots a favor de Cs, comuns, PSC-Units, PP i la CUP, i l'oposició de JxCat i ERC. En una altra proposta dels comuns, que ha rebut llum verda, el Parlament ha instat l'executiu a impulsar el diàleg per cercar una solució al conflicte polític, en cas de sentència condemnatòria.El Parlament també ha aprovat una resolució de JxCat amb els vots dels grups sobiranistes on insta l'executiu de Quim Torra a realitzar totes les actuacions necessàries davant el govern espanyol i instàncies internacionals per aclarir els fets del 17-A i la relació de l'imam de Ripoll amb el CNI , i perquè se'n depurin responsabilitats. Cs, PSC-Units i PP hi han votat en contra

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor