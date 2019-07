Toni Morral: «La Crida no té partits ni els vol»

"La idea és que a finals de novembre puguem constituir el consell de representants de la Crida, l'òrgan de representació i presa de decisions"

La seu de la Crida Nacional per la República, al carrer Roger de Llúria de Barcelona, té dues plantes. A la de dalt hi treballa el personal i, a baix, una sala diàfana acull les reunions de la direcció de l'associació. El seu secretari general, Toni Morral (Cerdanyola del Vallès, 1957), aténamb cartells a favor de l'absolució dels presos damunt la taula i desenes d'urnes de l'1-O al darrere. Després de mesos de discreció i marcats pel cicle electoral, el paper de la Crida deixa de ser secundari i es prepara per ser un actor rellevant en el camí cap a les sentències del Tribunal Suprem.Tot i no voler entrar en detalls sobre la refundació de Junts per Catalunya (JxCat), formació per la qual és diputat al Parlament, admet que la Crida pot jugar un paper rellevant en el procés de reordenació com a "organització que vol fer acció política des de la unitat". Persona de la màxima confiança de Jordi Sànchez, president de l'associació i un dels principals lideratges de JxCat, es desplaça cada setmana a Lledoners per visitar-lo, i destaca la "fortalesa" de tots i cadascun dels presos.- A partir del congrés ens vam posar a treballar per donar compliments a la proposta d'organització. Havíem de començar a donar musculatura a l'associació, però de seguida se'ns va convocar a eleccions [espanyoles], i es va obrir un debat sobre quin rol havia de jugar la Crida. Som una organització que vol fer acció política per la unitat, i vam provar si era possible fer candidatures conjuntes en aquest cicle electoral. No ho va ser, i no vam voler torbar la dinàmica de campanya fent actes de al territori. Vam fer-ho de manera més discreta. Després d’aquest cicle, ara ho fem a cara descoberta.- En organitzar les assemblees territorials. N’hem fet bastantes: Lleida, l'Ebre, Salou, Tarragona, Barcelona, Maresme, Girona, Figueres, Olot... Aquesta setmana hem començat a organitzar les sectorials. La idea és que a finals de novembre puguem constituir el consell de representants.- És l'òrgan de representació del conjunt de la Crida, l'òrgan de reflexió, de presa de decisions en quant a recorregut i propostes de treball concretes sorgides de l'assemblea. Després hi ha la direcció, nomenada per aquesta assemblea i que es posa al servei de les decisions del consell. Legalment som una associació, però amb voluntat de fer acció política. Ni som un partit polític convencional ni ho volem ser.- A l'entorn dels 7.000.- Els que són associats paguen quota, i tenen dret a participar activament en la presa de decisions. Tenim 14.000 fundadors, que ens han fet aportacions econòmiques per impulsar tot el procés constituent. Molta gent que és fundadora se'ns està fent sòcia, no hem parat de créixer. Ara fa un any vam fer pública la idea de la Crida amb un manifest impulsat per Puigdemont, Torra i Sànchez, i li van donar suport 50.000 persones. Aquest cens de gent també el tenim informat i connectat.- Vista l'experiència d'aquestes setmanes i mesos, durant el període electoral, creiem que la unitat s'ha de reforçar des de la base. Estem completament convençuts, perquè així ho palpem amb la gent, que en les bases dels partits i les associacions hi ha un clima de cerca d'unitat molt important que a vegades no és escoltat o traduït degudament per les direccions dels partits. En aquest context d'espera de les sentències, hem impulsat una campanya amb la idea de l'absolució. El Suprem té l'opció d'absoldre'ls, i no som nosaltres els qui hem de descartar aquesta opció. Creiem que la veu del poble ha de ser una veu que faci pressió al jurat per fer saber que aquest judici és fonamentalment polític. No som ingenus, tampoc: a porta tancada estem treballant amb la hipòtesi que la sentència no sigui absolutòria.- Amb JxCat compartim moltes coses, com ara els lideratges. No som aliens al debat que es pugui produir, però separem les coses: la Crida no és JxCat. Som una organització que tenim vida pròpia i una manera de fer política que volem que sigui nova. No volem posar-nos-hi com a entitat en el debat de JxCat. A ningú escapa que compartim coses importants amb ells, a banda dels lideratges. Una d'elles és la idea de fons: JxCat va néixer com una candidatura transversal i plural per restaurar la situació prèvia de l'1-O i investir Puigdemont. La idea original és la mateixa que la Crida.- JxCat té inserit un partit. I la Crida no té partits, ni els vol: som persones. Estem molt atents al debat dins de JxCat i la relació amb el PDECat. Depèn de què passi, no podem descartar que, si la simetria de les dues organitzacions és molt clara, pugui haver-hi una relació de confluència. Però això, ara per ara, no ens hi volem implicar, ni participar-hi, ni contaminar el debat, ni tampoc la nostra organització. El debat entre JxCat i el PDECat està obert, sembla ser que està previst fer un congrés a la tardor. En funció del que passi, veurem si la Crida hi pot tenir una relació de futur o no.- Som una associació i tenim legalitzat un partit polític per si ens convé, en un moment determinat, poder actuar en el terreny electoral. És una eina instrumental. Si els socis i l'entitat decidissin que, atesa la situació, convindria activar la Crida electoralment davant d'una convocatòria, es miraria de prendre les decisions en el marc de l'associació i utilitzar el partit per poder presentar-se als comicis de manera instrumental. És una carta que tenim, però que l'haurem de valorar quan es puguin convocar eleccions.- No vull fer especulacions d'aquest tipus perquè tot és possible. Pot passar? Sí, però no ho sé. Tot dependrà del debat que es pugui produir a JxCat.- No em considero autoritzat per opinar en aquest debat. Ni em sento autoritzat ni vull fer-ho, perquè crec que em toca preservar l'autonomia de la Crida. He apostat de forma molt personal per no posar-me en el debat públic sobre JxCat.- Crec que no hi té res a veure. Deliberadament vam voler sortir de la part més mediàtica [durant el cicle electoral], i així ho vam acordar amb els companys de JxCat. No volíem interferir. Un cop acabat el cicle electoral no tenim per què actuar amb discreció. Tot encaixa amb un cronograma preparat des del principi.- Començant per aquí, per la reflexió estratègica. És bo que es creïn les condicions des de la base per fer-la entre tots. Ens sembla que compartir reflexió estratègica des de baix pot acabar a dalt. Potser és més lent, però si la fem de dalt a baix s'imposen les dinàmiques corporatives i la fan inviable. L'independentisme, aparentment, no té cap acord d'unitat estratègica, s'apunten vies que van diferents, com s'ha vist aquesta setmana al debat d'investidura a Madrid. En tot cas, pel que fa a la unitat, hi ha una diferència amb l'1-O: existeix la variable de la repressió. Sabem que l’Estat està disposat a tot per evitar que ens en sortim amb el que vam votar. Això genera dificultats a l’hora de posar-se d’acord. La resistència pacífica és un tema a tenir en compte, sense abandonar la determinació i la unitat. Hem de veure com es conjuga.- La fortalesa del procés està al carrer i en la gent, en la societat civil i en les entitats, i en els lideratges transversals, més que a les direccions dels partits i en les institucions. Les institucions, soles, són molt vulnerables. Tot plegat no és fàcil d'organitzar, i més en un moment de desconcert com el que estem patint. S'ha pressionat les institucions, les institucions s'han vist incapaces d'actuar en el lideratge polític, i és molt lògic: el lideratge polític del procés sempre ha estat en la societat civil. S'han de crear les condicions perquè la societat civil recuperi el lideratge del procés i la fortalesa. El paper dels partits vindrà després, i el de les institucions, com a conseqüència.- Els partits tenen el seu paper, i l'han de tenir. Avui el país té al davant la conquesta de la sobirania per poder fer front als reptes. Tota aquesta història es va iniciar quan es va voler superar el poder competencial de l’Estatut perquè era una necessitat.- Insisteixo: només pressionant des de baix.- Això ja ha passat, amb Junts pel Sí. Les cúpules dels partits eren molt refractàries a fer la coalició, però va ser possible perquè hi va haver una pressió social molt forta amb la unitat. L’avenç més important que hem fet en aquest procés va ser perquè va passar això: els partits van fer una candidatura unitària que va portar a fer el referèndum.- Fins l'1-O i el 3-O hi va haver unitat estratègica. A partir d’allà, què ha passat? L'Estat ens ha dit "no és no", i això necessita una resposta, si vols mantenir el mateix objectiu. Aquesta resposta és on es generen les dificultats de trobar el camí estratègic. Encara ho dificulta més havent-hi presos, exiliats, represaliats. Com a JxCat, el 30 de gener de l'any passat volíem investir Puigdemont, i ho haguéssim fet si haguéssim tingut majoria absoluta, però no va poder ser. Va ser un primer pas que va frenar una estratègia determinada. A partir d'aquí, hem anat intentant-nos situar. Hem estat estabornits per la repressió. Potser ens ha frenat, però no ens pot aturar.- Sóc molt cautelós en criticar els partits, perquè he estat home de partit. Si volem treballar per la unitat, hem de ser curosos en criticar-los. En aquest sentit, hem de fer la nostra feina. Hem de forçar des de la societat civil que facin una reflexió, els hem d'ajudar, més que criticar. Hem de crear espais de diàleg i no de confrontació. No m'agrada un front contra els partits. Ens necessitem tots, cadascú al seu lloc.- Tant de bo pogués ser. Però no es revertirà si no hi ha una reflexió estratègica abans.- La Crida no s'ha presentat a les eleccions.- Vaig seguir el debat i no em va agradar gens que en el discurs inicial Sánchez, sense cap esment a Catalunya. Tots els independentistes a Madrid volem el mateix. L'abstenció o el vot en contra és una raó tàctica que no seria motiu de discrepància si hi hagués hagut un acord estratègic previ.- És una competència del president i del Govern. Les sentències són una qüestió que té una raó jurídico-política molt important, i la dinàmica del Govern no té per què veure's interferida per això. La resposta ha de ser cívica i política. Les institucions -Parlament, Govern, món local amb l'alcaldessa de Barcelona al capdavant- haurien de respondre de forma unitària. La sentència no és una qüestió d'independentisme, sinó de drets i llibertats i de democràcia, i que sobrepassa la governabilitat d'un executiu.- Quan es convoquen eleccions, tots estem en risc. No tenim indicadors que facin pensar que en unes eleccions l'independentisme quedi afeblit.- Crec que vol dir que no deixarem d'exercir els drets, les llibertats i la sobirania que ens toquen.- Si s'ha de fer un embat a l'Estat, s'ha de fer per guanyar-lo. I hem de ser molt prudents, per tant. Els drets no es regalen, això ja ho sabem. Tenim el dret a decidir i a l'autodeterminació; l'Estat ens el nega i no renunciem a exercir-lo. Ho volem fer des del diàleg, volem convèncer. Ens cal fortalesa social, musculatura. El camí és aquest.- El referèndum el vam fer, el resultat està aquí i té un valor èpic perquè es va fer amb la repressió de l’Estat al 100%. Els camins estan tots oberts, no seré pas jo qui diré un o altre, però els hem de transitar junts. És com el que farem amb les sentències: tenim propostes, però les hem de consensuar entre tots. Hem de fugir dels protagonismes corporatius i personals, amb propostes il·luminades. Ens interessa que, col·lectivament, poguem donar la resposta adient en el moment que toqui per avançar en aquest procés que tenim i guanyem un dret que tenim i no se'ns reconeix.- No es poden explicar.- Hi ha una lliçó apresa amb el 155: hem de mirar de conjugar la lleialtat amb la preservació de les competències que tenim. I aquí està la clau. Preservar les competències pròpies és responsabilitat del Govern, i a la vegada empènyer el procés cap a donar compliment al mandat de l'1-O. La conjugació dels dos elements és la clau. En aquest sentit, crec que sí que és lleial.- Seria molt convenient fer una reflexió crítica, analítica, des dels espais polítics que van protagonitzar aquells moments.- Va ser el president que ens va portar a l'1-O, tenia majoria per ser president, va guanyar les europees a Catalunya… Té un paper de lideratge polític molt important.- Una cosa és el que a mi m'agradaria i l'altra que ell hi estigui disposat. A mi m'agradaria veure’l ara de president, és el que li tocaria i no ens han deixat fer.- He après aquests dies que, malgrat que estic en contacte permanent amb Sànchez i amb Puigdemont, no puc parlar ni per l'un ni per l'altre. Seria injust. Ells dos són persones que s'han entès sempre molt bé, i gràcies a la seva sintonia ens van portar a l'1-O. Sànchez va ser empresonat el 16-O, i la separació té les seves conseqüències.- La primera reunió a la qual he anat és la d’aquest divendres. És l'embrió de la institució republicana que emana de l'1-O, un espai de govern del seu mandat. Hi ha veus autoritzades i molt plurals. Ens hauria de comprometre a tots.- Ho destaca molta gent, i és perquè constaten el mateix: la seva fortalesa mental. El 16 d'octubre farà dos anys que els Jordis hi són. Estan molt determinats, no se'ls ha doblegat. S’ha vist en les seves intervencions al judici. Segueixen la vida política del país, amb ganes d'influir, es van presentar a les eleccions per aportar. Els veig forts, malgrat tot. Això té unes conseqüències personals i familiars molt dures. És molt injust el que estan vivint: estan castigats pel que vam fer tots nosaltres. Veurem què passa amb la sentència, si no és l'absolució. La resposta ha de ser molt contundent.

