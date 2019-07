Dos incendis en cinc quilòmetres de distància obliguen a tallar l'A-2 en ambdós sentits de la marxa

(ACLARIMENT) #Incendis A-2 @transita2 , segons @bomberscat :



1r) Al PK 453 a un camió li ha explotat pneumàtic i s'ha incendiat, també la seva càrrega (foc estabilitzat)



2n) Al PK 458 (foto) incendi a una nau industrial (s'està treballant)#precaució pic.twitter.com/II35xQN40R — Trànsit (@transit) July 25, 2019

Dos incendis que s'han produït en cinc quilòmetres de distància i amb pocs minuts de diferència han obligat a tallar la carretera A-2 en ambdós sentits de la marxa aquest dijous a la tarda al seu pas per Alpicat (Segrià). El primer incident ha tingut lloc cap a un quart de set de la tarda, quan el remolc d'un camió s'ha incendiat al quilòmetre 453 probablement a causa de l'explosió d'un pneumàtic. Aquest foc ha derivat en altres deflagracions i ha comportat petits incendis secundaris al marge i a l'altre banda de l'autovia, de tal manera que ha calgut tallar-la.Més tard, cap a dos quarts, un segon incendi originat en els palets d'una nau industrial cinc quilòmetres més amunt ha obligat a tallar la carretera també en aquest punt. Des dels Bombers s'indica que el foc del camió ja està estabilitzat, i des de Trànsit s'afegeix que la circulació es desvia cap a la carretera L-800.Els Mossos, al seu torn, han afegit que el vehicle no transportava mercaderies perilloses. També expliquen que quan el conductor s'ha adonat que se li cremava el remolc ha parat i ha baixat del vehicle. Atès el vent que bufa, segons informa també el cos policial, el foc hauria afectat alguns dels cotxes que anaven al darrere i que han quedat atrapats. En tot cas, no consten persones ferides.Pel que fa al segon foc, els Bombers continuen treballant-hi atès que també s'ha escampat cap als marges de la carretera i cap a l'altra banda de l'autovia, i Trànsit indica que es desvien els vehicles cap a la carretera N-240.

