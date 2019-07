​Essències de Montblanc: dues nits, vuit artistes i un escenari incomparable

Comença el compte enrere pel Festival Essències . Serà el 30 i 31 d'agost i portarà vuit propostes d'alt nivell a Montblanc. Ho farà, com sempre, en un marc incomparable: el fossar de Santa Tecla, al peu de les medalles medievals de la capital de la Conca de Barberà.Destaca especialment l'estrena en primícia d'Intocables, el nou espectacle de Gerard Quintana. També actuaran Quim Portet, The Sey Sisters i Carles Benavent Trio + Tomasito, en el seu únic concert al Principat aquest estiu i el segon del 2019. El cartell es completa amb Gorka Benítez Trío, Perico Sanbeat Flamenco Quartet, Namina i Xarim Aresté.Essències és un festival que sempre ha apostat molt decididament pel jazz dedicant-hi una de les dues nits . A més, ha consolidat el model d'oferir una segona nit amb una programació centrada en la música moderna. Si l’any passat va apostar per la sonoritat i la festa del reggae i l’ska, enguany proposa una nit més eclèctica, amb artistes que juguen a parts iguals amb el rock, el pop o el folk.Un dels trets bàsics i definitoris del festival és el maridatge de la música i el paladar. Per això, un any més, a l'interior del recinte hi haurà una mostra de vins i caves de la DO Conca de Barberà, cervesa artesana i FoodTrucks, que basaran la seva oferta en el producte local.Com a projecte ideat per una associació cultural, l'Essències continua vetllant per oferir una programació de qualitat a preus assequibles. En aquest sentit, l'entrada d'una nit és de 15 euros i l'abonament per les dues jornades és de 24 euros. Només per l'escenari dels concerts, ja val la pena.El Festival Essències arriba a la seva quarta edició en ple creixement: edició d’hivern i un primer tast a les Illes . Essències va néixer com a projecte l’any 2015 amb la voluntat de posar en primer terme la música i la gastronomia, difonent-les a través de l’activisme i el compromís de la societat de Montblanc. Enguany es va estrenar l'edició d'hivern –amb un concert d'Andrea Motis a l’església de Sant Francesc- i aquest mateix estius el projecte Essències viatjarà a Menorca. El 10 d'agost hi haurà concert de Carles Benavent Trio + Tomasito a es Claustre (Maó), on no hi faltaran els vins de la Conca de Barberà com a ambaixadors.

