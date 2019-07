La vicepresidenta espanyola, darrere les filtracions dels documents de la negociació amb Podem?

El PSOE i Unides Podem han batallat en les darreres hores per imposar-se en el relat de qui ha fet més per aconseguir un govern de coalició a Espanya i qui és responsable del desacord. De fet, s'han produït diverses filtracions sobre quines eren les propostes d'una i altra formació en la negociació contrarellotge. Segons ha pogut comprovar Maldita.es a partir de l'anàlisi de metadades, tant el document que segons el PSOE incloïa les peticions d'Unides Podem com el que detallava les propostes de càrrecs de govern dels socialistes al partit liderat per Pablo Iglesias van ser modificades per persones de l'àrea de Vicepresidència del govern espanyol, sota la direcció de Carmen Calvo. La vicepresidenta espanyola, doncs, podria estar al darrere de les filtracions interessades."Nosaltres no hem filtrat res", assegurava Calvo aquest dijous a la Cadena Ser , on també assegurava que Unides Podem els havia demanat "literalment el govern". Mitjans com El Mundo eldiario.es van publicar que els documents havien estat filtrats pel mateix PSOE als mitjans de comunicació. Però després de la investigació de Maldita.es, la divulgació dels documents procediria de persones de l'àrea de Vicepresidència del govern espanyol. A més, la informació filtrada no coincidiria amb les propostes formulades per Unides Podem.Segons informa el mitjà, el document amb les demandes d'Unides Podem té com a data de creació el dimecres 24 a les 20.33 hores, i l'autora que consta és Raquel Raboso Fernández, de la Secretaria de Vicepresidència. Pel que fa a l'arxiu amb les propostes del PSOE a Unides Podem, va modificar-lo Gema Castillo Ramos, directora del gabinet d'adjunta de la vicepresidenta espanyola. Aquest fet, segons, demostra que els documents "han estat editats -sigui creats, modificats o desats- des dels equips d'aquestes persones abans que ho publiqués la Cadena Ser.Una vegada consultat el PSOE, el gabinet de premsa de Vicepresidència no ha "volgut respondre" al mitjà que ha elaborat l'anàlisi si els documents van ser filtrats, però han apuntat que Calvo "no va difondre res que fos de la negociació".

