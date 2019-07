Sis anys de presó per a un cuidador que va abusar sexualment d'una pacient i la va deixar embarassada

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a sis anys de presó un cuidador d'un centre del barri de Vallvidrera de la capital catalana per un delicte d'abús sexual a una pacient amb Síndrome de Down, a qui va deixar embarassada el desembre de 2011. En la sentència, consultada per Europa Press, el tribunal el considera culpable d'un delicte d'abús sexual amb penetració, encara que li aplica l'atenuant de confessió, li imposa la prohibició d'acostar a la víctima i al centre durant tres anys després de la condemna, i a més d'una indemnització de 8.000 euros.L'Audiència considera provat que Lorenzo HV, aprofitant-se que la víctima tenia una discapacitat del 85% i era dependent, i de la facilitat d'actuar en el torn de nit, va penetrar vaginalment la víctima i la va deixar embarassada. La dona va tenir un avortament posteriorment.Aquest delicte preveu condemnar a qui "sense violència i intimidació i sense que hi hagi consentiment a terme actes que atemptin contra la llibertat o la indemnitat sexual d'una altra persona". L'acusat va ser detingut el 20 de setembre de 2017 a Itàlia, sent traslladat a Espanya l'11 d'octubre, i des d'aquest dia ha estat a la presó provisional, i una anàlisi de mostres biològiques va confirmar que era amb tota probabilitat l'autor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor