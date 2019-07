Netflix cancel·la dues de les seves sèries més noves

Ho has llegit bé. Netflix ha decidit acabar amb dues de les sèries més noves de la plataforma streaming més popular del moment: Designated survivor Tuca & Bertie . Es tracta de dues propostes d'aquest 2019 que no tindran més episodis malgrat que, aparentment, semblava que tenien números de continuar.Segons recull La Vanguardia , en el cas de Designated Survivor (Sucesor designado) Netflix ja havia salvat la sèrie de la cancel·lació al setembre, després que el canal en obert ABC -propietat de Disney- decidís aturar la ficció després de dues temporades. Netflix va batallar perquè tingués una tercera, que després de fer-se pública la decisió de la marca, serà la darrera.I pel que fa a Tuca & Bertie, dues aus que mostraven els reptes més actuals de les dones d'avui dia, sembla que tampoc ha complert amb les expectatives i no ha obtingut l'èxit que sí que ha aconseguit BoJack Horseman . S'haurà de conformar amb una sola temporada.

