El ple rebutja instar el Govern a fer gestions amb l'Estat per retornar els menors no acompanyats

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous a la tarda el punt d'una moció del PPC que instava el Govern a fer les gestions necessàries amb l'executiu espanyol per aconseguir el retorn dels menors no acompanyats (MENA) als seus entorns familiars.El Parlament sí que ha aprovat un punt del text que rebutja les manifestacions, agressions i atacs a joves i adolescents migrats, així com treballadors dels centres on es troben acollits, amb els vots a favor de tots els grups menys la CUP, que s'hi ha abstingut.D'altra banda, la cambra també ha donat llum verda a un punt que insta el Govern de Quim Torra a evitar les concentracions nombroses de joves i adolescents migrats en un mateix centre d'acollida, amb el mateix resultat de l'hemicicle.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor