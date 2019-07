Nissan acomiadarà 12.500 treballadors a escala mundial fins a finals del 2022

Nissan farà 12.500 acomiadaments a escala mundial fins a finals de l'any fiscal del 2022, segons ha anunciat aquest dijous el director executiu de la companyia, Hiroto Saikawa. En un comunicat, la multinacional japonesa ha explicat que reduirà un 10% la seva capacitat de producció i en el mateix percentatge la seva línia de productes "amb l'objectiu de millorar la competitivitat centrant-se en la inversió en models centrals globals i models regionals estratègics".Es desconeix si la planta catalana de la multinacional japonesa estarà afectada per aquests acomiadaments, després que al maig ja es van acordar 550 prejubilacions i 50 baixes voluntàries. La direcció a Barcelona i els sindicats tenen previst reunir-se aquesta tarda.Al comunicat, Nissan ha explicat que està implementant "reformes estratègiques" per tal de construir un base operativa que garanteixi una rendibilitat coherent i sostenible a mitjà termini. Ha afegit que avança ràpidament per optimitzar les estructures de costos i les operacions de fabricació, al mateix temps que millora el valor de la marca.D'altra banda, ha explicat que continuarà fent inversions "substancials" en tecnologies que reforcin la competitivitat del producte en el marc de la seva visió Nissan Intelligent Mobility. Això inclou el sistema d'assistència de conductors ProPILOT, així com el llançament de vehicles amb xarxes electrificades, inclosos els models e-Power i models de bateries elèctriques, en nous mercats. A més, continuarà expandint-se a noves àrees de negoci, en línia amb l'acord amb Waymo per explorar els serveis de mobilitat sense conductor al Japó i França.

