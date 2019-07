El País Valencià lidera l'augment de l'atur en el segon trimestre amb 10.700 desocupats més

El País Valencià ha estat el territori on més ha crescut l'atur en el segon trimestre de l'any amb 10.700 desocupats més, fet que suposa un creixement del 3,18% respecte el trimestre anterior, fins a situar el total de desocupats en 348.200 persones, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).No obstant això, en termes interanuals, el descens de l'atur s'ha col·locat en 32.300 persones menys, fet que suposa un 8,50% menys respecte al mateix trimestre de l'any trimestre anterior, de manera que la taxa d'atur a la regió se situa en el 14,30%.Per sexes, hi ha 1.160.900 homes ocupats, fet que suposa una taxa del 64,85%, i 159.600 aturats, amb una taxa d'atur del 12,8%; mentre que en el cas de les dones hi ha 925.400 ocupades i 188.400 parades, amb una taxa d'atur del 16,92% i la d'activitat del 52,25%.A escala nacional, l'atur va baixar en 123.600 persones en el primer trimestre de l'any, fet que suposa un 3,7% menys que en el trimestre anterior, fins a situar el total de desocupats en 3.230.600 persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor