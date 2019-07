L'incendi d'Horta de Sant Joan, a judici deu anys després

​El Jutjat d'Instrucció 1 de Gandesa ha acordat l'obertura del judici oral contra els dos acusats d'haver iniciat l'incendi d'Horta de Sant Joan (Terra Alta) el 20 de juliol del 2009, en el qual van morir cinc bombers i un sisè va quedar ferit de gravetat. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutge els acusa d'un delicte d'incendi forestal, de cinc homicidis imprudents i d'un delicte de lesions imprudents.A més ha decretat que s'obri una peça separada sobre la responsabilitat econòmica i els hi reclama 8,2 milions d'euros en concepte d'indemnitzacions per a les famílies i per cobrir els danys materials i mediambientals. La causa contra Antonio P.M. i Lorenzo F.M. es remetrà a l'Audiència de Tarragona perquè marqui la data del judici amb jurat popular.Tant el ministeri fiscal com l'advocat de la Generalitat demanen que se'ls apliqui a cada un dels acusats, en qualitat d'autor, la pena de 20 anys de presó i una multa 6.600 euros. Segons relata el jutge en un escrit recollit per Europa Press, el 20 de juliol d'aquest any els dos acusats van anar a la zona dels Ports, a Horta de Sant Joan, i cap a les 19.30 hores van encendre un foc a la zona del Mas de Pixantó, situat a l'inici del barranc de Covars "sense adoptar cap tipus de precaució, ni realitzar un cercle de seguretat". Ho van fer, segons l'escrit, "sent plenament conscients de les conseqüències que comportava, doncs just a la part posterior d'on estaven hi havia zona boscosa, i se'n van anar del lloc sense avisar els serveis d'emergències".Com a conseqüència d'aquella acció, el foc va començar propagar-se i l'incendi forestal no es va extingir fins al 3 d'agost, obligant a mobilitzar 272 professionals, relata l'escrit. L'endemà, cap a les 15.30 hores del 21 de juliol, afavorit per les condicions meteorològiques, l'incendi es va reactivar, amb focus actius de foc no només en el perímetre sinó també en tota la superfície de l'incendi.A la zona escarpada de la Faixa del Migdia, una cursa de foc encoratjada pels contravents va afectar plenament a l'emplaçament de la zona segura de la Unitat Graf Lleida dels Bombers i va provocar l'atrapament mortal de cinc dels seus membres i va deixar ferit greu a un sisè. El foc en total va afectar un miler d'hectàrees dels municipis d'Horta de Sant Joan i de Prat de Comte, i segons els càlculs, els danys que va generar estan xifrats en 5.957.829,47 euros.El cas arribarà a judici més de deu anys després a causa d'una instrucció complicada que es va dividir en dos: una peça contra el responsable del dispositiu, Carles Font (Delta 0), per un presumpte delicte d'imprudència que es va arxivar, i una altra dels dos incendiaris. Després de concloure la instrucció el 31 d'octubre de 2011, es va incoar un procediment per jurat, tot i que l'Audiència de Tarragona va considerar que havia d'anar per sumari ordinari, una decisió que després finalment va ser rebutjada pel Tribunal Suprem, que va ordenar que el cas es jutgés per jurat popular.Un dels advocats defensors, Óscar Grau, ha explicat a Europa Press que les dilacions indegudes no es podien atribuir a les defenses perquè ell només va presentar un recurs al Tribunal Suprem per exigir que la causa la jutgés un jurat popular, el que li va ser admès.Les famílies, que durant els primers cinc anys van exercir d'acusació particular en la causa, es van apartar del procediment perquè necessitaven "poder fer el dol" i van ser indemnitzats per la Generalitat amb 1.061.000 euros.L'advocat de les famílies, Pau Simarro, ha lamentat que, davant aquesta situació, que pot comportar que s'apliqui als dos acusats l'atenuant de dilacions indegudes molt qualificada --el que reduiria la pena en dos graus--, senten "indignació, insatisfacció i tristesa "perquè no s'està impartint justícia, i ha indicat que una justícia que arriba tan tard realment no és justícia perquè és insatisfactòria.Amb motiu de l'aniversari, la plataforma Horta10anys, juntament amb la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan, va organitzar diumenge passat un acte d'homenatge amb les famílies en el monòlit del Mirador de Roques de Benet, que va estar encapçalat pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Interior, Miquel Buch.

