Almirall busca nous col·laboradors per desenvolupar teràpies immunodermatològiques

Almirall ha llançat una nova convocatòria , a través de la seva plataforma oberta d'innovació, AlmirallShare , per trobar nous col·laboradors amb els quals desenvolupar noves teràpies immunodermatològiques, ha informat la companyia en un comunicat aquest dijous.La convocatòria, titulada Immune-inflammatory Diseases Under Your Skin oferirà ajudes de fins a 250.000 euros i suport científic a les propostes seleccionades per tractar malalties immunoinflamatòries cròniques de la pell com la psoriasi, la dermatitis atòpica i el pèmfig vulgar.Amb aquesta proposta, AlmirallShare es dirigeix ​​a científics d'universitats, centres de recerca, start-ups, empreses biotecnològiques i companyies farmacèutiques de tot el món. Des de la companyia, la seva cap de biologia, Núria Godessart, ha assenyalat que estaran encantats d'explorar amb els seus companys nous targets, vies de senyalització o teràpies relacionades amb qualsevol malaltia immunoinflamatòria.AlmirallShare es va llançar en 2017 com una plataforma d'R+D oberta per trobar solucions innovadores en el camp de la dermatologia mèdica, i així, "accelerar la generació de nous tractaments per a les malalties de la pell".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor