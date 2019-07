Clatellot de Manuel Valls a Albert Rivera per les seves faltes de respecte

No...pero es el Presidente del gobierno de #España y la política merece otra lenguaje ..y mas respeto..de todos ..eso de la “banda” hablando de @sanchezcastejon no es el nivel que este país necesita. https://t.co/cfvBeui35O — Manuel Valls (@manuelvalls) July 25, 2019

Els discursos d'Albert Rivera en aquest debat d'investidura ha estat marcat per les referències a "la banda" i a "el pla de Sánchez" per referir-se als grups que volien investir el candidat socialista i a l'estratègia del PSOE si aconseguia el govern.Les paraules de Rivera han rebut crítiques des de diversos àmbits acusant-lo de mal educat i d'utilitzar un to massa col·loquial al Congrés. L'últim a sumar-s'hi ha estat un antic company de viatge del líder de Ciutadans: Manuel Valls. El regidor de Barcelona li ha retret el llenguatge: "Sánchez no es el rei però és el president del govern d'Espanya i la política mereix un altre llenguatge, més respecte, de tots. Això de 'la banda' no és el nivell que aquest país necessita".

