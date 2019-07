Colau reclama acords per reduir la contaminació davant la denúncia de Brussel·les a l'Estat

L'alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Ada Colau, ha reclamat aquest dijous acords entre totes les administracions per "alinear-se" i reduir "dràsticament" la contaminació. Davant la denúncia de Brussel·les a l'Estat , Colau ha defensat que des de l'AMB s'han incrementat molt els recursos contra la contaminació i ha remarcat que la lluita contra la contaminació és una "urgència" i que, per tant, ja no es poden fer "plans d'aquí a 10 o 20 anys".A més, l'alcaldessa de Barcelona ha admès que el veto als cotxes més contaminants a la ciutat a partir de l'1 de gener "probablement" no serà suficient i que s'hauran d'aplicar altres mesures complementàries. "Ho hem de fer no perquè ho digui la Unió Europea, sinó perquè està en joc la salut dels veïns", ha subratllat Colau.D'altra banda, l'alcaldessa de Barcelona ha remarcat la necessitat que a l'Estat hi hagi un govern estable per tal que arribin les inversions pendents en transport públic, especialment en Rodalies, per tal de donar alternatives en la mobilitat als ciutadans.

