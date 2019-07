Terrassa, consternada pel segon crim masclista en un mes a la ciutat

Minut de silenci al CAP Est pel crim masclista de Terrassa. Foto: Anna Mira

Un grupet de dones ens quedem al raval de montserrat a fer nit. La ràbia no ens deixa dormir i farem juntes la #VetlladaFeminista. Agafa el sac i vine #JuntesSomMesFortes pic.twitter.com/xm5XxYGVuy — Vaga8Mterrassa (@Vaga8Mterrassa) July 24, 2019

L'endemà de l'assassinat d'una dona en mans del seu home a Terrassa , la ciutat s'ha llevat més consternada que mai. El d'ahir és el segon crim masclista que hi ha a la ciutat en un mes. Uns fets que la ciutadania ha volgut condemnar en diferents actes i minuts de silenci a la ciutat.A les 12 hores l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat de la consellera de Salut, Alba Vergés i els membres de la corporació municipal així com del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) s'han desplaçat fins al CAP Est on l'Eva treballava com a metgessa."Mai hauria volgut venir a Terrassa per unes circumstàncies com aquesta". Així s'ha expressat la consellera de Salut qui ha volgut donar escalf a les companyes de feina de la dona assassinada dimecres a la ciutat. Vergés ha indicat que cal "un compromís per part de tothom per acabar amb la xacra de la violència masclista" i s'ha compromès a "lluitar amb tot el possible per tenir una societat lliure de violència masclista".Per la seva banda, Ballart ha recordat que s'ha posat en marxa el protocol de dol a la ciutat i ha agraït la presència del govern de la Generalitat a la ciutat. "Avui Terrassa està de dol, estem totalment consternats", ha expressat l'alcalde qui ha afegit que "és totalment indignant que continuïn matant dones".La Directora d’Àmbit d’Atenció Primària del CST, Montse Ureña, ha insistit en què com a societat "hem d'educar i denunciar i ser valents des dels petits fets". A banda del CAP Est, s'han fet minuts de silenci a la resta de Centres d'Atenció Primària de Terrassa així com també d'altres ciutats del Vallès com ara Sabadell. Una hora més tard, a les 13 h centenars de persones s'han aplegat al Raval de Montserrat, davant de l'Ajuntament on s'ha llegit un comunicat per condemnar els fets i on també s'ha fet un minut de silenci emotiu amb el cant dels ocells. En aquest cas, ha comptat amb la presència del Delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernández.El comitè de Vaga Feminista de Terrassa va organitzar ahir a la nit una assemblea no mixta on desenes de dones van anar-hi per mostrar el seu rebuig i denunciar els fets. Fins i tot un grup va decidir fer nit al Raval de Montserrat on van encendre diverses espelmes en record de l'Eva. Durant tres dies a l'Ajuntament onejaran les banderes a mig pal i també hi ha penjades un crespó negre i un altre de lila.

