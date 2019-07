Sánchez acusa Iglesias de tenir interès pels ministeris i no pel programa

Pedro Sánchez no serà investit aquest dijous president del govern espanyol. I en la seva intervenció davant el Congrés dels Diputats ha carregat tota la responsabilitat en Unides Podem, que no ha donat suport a la seva investidura pel descord per formar govern . "La investidura havia d'estar garantida des del primer moment perquè la voluntat popular era ben clara. L'acord havia de ser a canvi d'un programa, però vaig veure que això era secundari, i que només comptava el govern", ha etzibat Sánchez advertint que es tractava "de tenir un govern i no dos".Sánchez ha donat per fet que anirà a unes noves eleccions perquè no està disposat a cedir a les exigències dels únics socis potencials. "No seré president si he de renunciar als meus principis", ha anunciat de forma solemne.El president en funcions ha dedicat la seva intervenció a deixar clar que no ha estat mai un problema de programa sinó de cadires. "El problema són els ministeris", ha dit. Sánchez ha fet un relat de la seva "generositat" ja que, d'entrada, no era partidari de compartir executiu amb la formació d'esquerres i ha relatat com, setmana rere setmana, ha anat acceptat més implicació de l'esquerra alternativa. De fet, ha qüestionat la capacitat dels dirigents de Podem per formar part del govern: "No es pot posar la hisenda en mans de persones que mai han gestionat un pressupost", ha dit.Sánchez ha equiparat l'actitud de Podem a la de bloqueig de les dretes, que "només volien votar en contra de la investidura per tenir durant quatre anys un pretext per acusar-nos de dependre dels independentistes". I a ERC, que ha decidit abstenir-se, li ha fet un reconeixement "per facilitar a canvi de res la investidura".El líder del PSOE ha recordat que ha ofert a Podem una vicepresidència d'assumptes socials i tres ministeris amb molta capacitat d'incidència en les àrees de benestar, que segons ell haurien de ser la prioritat del partit d'Iglesias. Una oferta que el líder de Podem considera "una humiliació". Per Sánchez és "correcta, respectuosa i sensata" d'acord amb la proporció.La duresa de Sánchez ha estat corresposta per Iglesias, que la setmana passada ja va renunciar a seure al consell de ministres per facilitar l'acord. Ha afirmat que el PSOE i el seu líder no els han tractat "amb respecte" i fins i tot han manipulat de forma "cutre" les seves propostes sobre l'estructura de govern quan les han filtrat a la premsa.Iglesias ha intentat apuntalar el seu relat sobre les renuncies que ha fet i sobre la seva oferta d'avui al matí que "no era de ministeris i sí de polítiques". "Avui mateix els hem fet una proposta de competències per gratuïtat 0-3 anys, per les ajudes a la dependència, per la igualtat retributiva home-dona, pels permisos de maternitat i paternitat igual, per incrementar el salari mínim i acabar amb la reforma laboral del PP, per la llei d’eutanàsia, per acabar amb les privatitzacions i per baixar taxes i incrementar beques a la universitat. No hem demanat res més", ha dit. Tot plegat després de recordar que fa un any van fer president a Sánchez "a canvi de res i quan havia obtingut el pitjor resultat de la història del PSOE".El líder de Podem ha fet, des de la mateixa tribuna, una darrera proposta de renunciar al ministeri de Treball a canvi de gestionar les polítiques actives d'ocupació. "Hem decidit abstenir-nos i estendre la mà per facilitar acord. Ara hem fet una nova proposta. Si no la vol segueixi negociant, però no porti els espanyols a eleccions", ha conclòs.I davant aquesta bronca, les minories que haurien volgut un acord han esbroncat els dos grans líders de l'esquerra espanyola. El primer, i el més contundent ha estat Gabriel Rufián, d'ERC, que ha fet "l'esforç" de passar del no a l'abstenció i ha lamentat que, "un cop més, es faci perdre l'esquerra" i sigui la dreta "qui està satisfeta i se sent guanyadora" . "Si nosaltres fem aquest gest la pregunta és perquè no ho fan vostès", ha dit abans d'afirmar que "se'n penedirà el senyor Sánchez de no haver volgut Iglesias al seu govern i sí els vots del PP i Cs i se’n penedirà de dir que no senyor Iglesias".Rufián ha desafiat Podem a entrar al govern, a demostrar "que en saben i són millors" i treure suc de les competències que li dona el PSOE. Citant Junqueras ha acabat afirmant que "la paraula pot vèncer a l'odi" i ha regalat a Sánchez i Iglesias els Contes des de la presó escrits pel líder d'ERC als seus fills i editats per Ara Llibres fa uns mesos.En la mateixa línia s'ha expressat Aitor Esteban, del PNB, que ha dispensat al PSOE afirmant que Podem no té prou experiència per gestionar assumptes complexos com ara la transició energètica. Les elèctriques pensen el mateix.

