Els Bombers temen represes del foc de Capellades pel vent

Canvis a la vista amb l'arribada de precipitacions entre divendres i dissabte, i amb un marcat descens de la temperatura. pic.twitter.com/h9muU7nVEZ — Meteocat (@meteocat) July 24, 2019

Un total de 78 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris treballen, a hores d'ara, en l'incendi a Capellades, que ja ha cremat 67 hectàrees. Segons el cap de l'operatiu, Albert Ventosa, està resultant difícil estabilitzar-lo per la discontinuïtat de la superfície cremada. Ara, amb la marinada, podria revifar en situació contrària de la que a hores d'ara avança el foc.El cap de l'operatiu ha alertat del fet que es tracta d'una zona abrupta, amb fortes pendents, d'on seria difícil treure els efectius que podien quedar atrapats, pel que ha alertat que se'n prioritzarà la seva seguretat. A hores d'ara està estabilitzat el 60% del perímetre del foc.El principal problema, ha explicat, és que el perímetre afectat "no és continu". Això, sumat als desnivells, "dificulten les tasques". En aquests moments la major activitat de l'incendi se situa al cap. "Esperem que amb el vent no se'ns obri", ha afegit el cap de l'operatiu. A hores d'ara una setantena de dotacions terrestres i deu mitjans aeris treballen en l'incendi.Les tasques d'extinció s'han intensificat aquesta nit per aprofitar la millora de les condicions meteorològiques. Durant la matinada, ha pujat la humitat relativa, han baixat les temperatures i el vent s'ha moderat. I els Bombers han aprofitat per concentrar esforços especialment en la zona del cap, on s’havien generat diversos focus secundaris a 25-30 metres. Se n’han detectat almenys una desena. La zona, amb molts desnivells i de molt difícil accés, complica la feina als Bombers.Els cossos d'emergència confien a confinar el perímetre més perillós al llarg d'aquest matí, segons el cap de l'operatiu, l'inspector Ricardo Expósito que apunta que en el pitjor dels escenaris, l'incendi podria calcinar 2.500 hectàrees, i sent optimistes, unes 300.El Servei Català de Trànsit ha reobert la circulació de la C-15, que estava tallada entre Cabrera d'Igualada i la Pobla de Claramunt per l'incendi.El foc afecta la muntanya i no ha estat necessari per ara evacuar ningú. De moment, però, Protecció Civil ha demanat a la població evitar els desplaçaments per la zona per facilitar les tasques dels cossos d'emergències.L'incendi va començar aquest dimecres a un quart de set de la tarda. L'origen va ser l'incendi d'un vehicle al quilòmetre 38 de la C-15, al costat d'un talús arbrat. El foc es va començar a propagar pel bosc en sentit nord, empès per la marinada suau que bufava a la zona i la sequedat de l'ambient. La conductora del vehicle va avisar al 112 que el seu cotxe accidentat s'havia incendiat i que el foc s'estava començant a propagar per la vegetació. Va ser lllavors quan els cosso d'emergència es van activar.Com a conseqüència del foc, els cossos d'emergència van ordenat el tall de la C-15 i de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat.La nova onada de calor que viu Catalunya des de dimarts ha provocat que el risc d'incendi en diversos punts del país sigui molt alt. Els Bombers no són optimistes respecte a les condicions meteorològiques d'aquest dijous, malgrat que els models indiquen que les temperatures no seran tan altes com ahir i fins i tot podrien començar a baixar, especialment a partir de divendres.

