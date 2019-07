​La Diputació de Tarragona completa el govern amb quinze delegacions i vuit presidències de comissions

La Diputació de Tarragona ha anunciat aquest dijous que ha completat el cartipàs amb quinze delegacions i vuit presidències de comissions, que se sumen a les quatre vicepresidències que ja es van presentar fa uns dies. La presidenta de l'ens, Noemí Llauradó, ha exposat que el nou govern estarà regit per valors com el diàleg, el consens, la proximitat, la participació i posar les persones en el centre de les polítiques.A més, ha anunciat que durant els pròxims mesos es treballarà en un nou pla estratègic, que ha de permetre abordar amb més precisió aspectes com la problemàtica del despoblament en zones rurals, l'habitatge, les polítiques d'igualtat i el respecte a la diversitat territorial i social.

