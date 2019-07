La investidura de Sánchez, en directe

15:09 La portaveu socialista acusa Iglesias d'anar "intoxicant" a través dels mitjans però, després d'un discurs molt dur, torna a demanar el suport per a Sánchez. "Avui, per segona vegada, vostè impedirà un govern socialista", apunta Lastra, que manté l'oferta d'ahir al vespre.

15:05 "Vostè volia un govern paral·lel al del PSOE. No volia un executiu de coalició, sinó un que fos a la seva mida", apunta Lastra.

14:46 Després del grup mixt, ara és el torn d'Adriana Lastra, portaveu del PSOE. "No ha assumit el resultat electoral", apunta sobre Iglesias, a qui atribueix la voluntat de controlar la major part de la despesa pública i "tots els ingressos". Repassa el contingut de les negociacions des d'un punt de vista crític amb Podem.

14:45 Oskar Matute (Bildu) carrega contra l'extrema dreta i assegura que no tenen sentit d'Estat, però sí "sentit comú". Reivindica el "compromís antifeixista".

14:43 Joan Baldoví (Compromís) retreu a Sánchez que vol guanyar "per rendició" i "sense buscar l'acord", negociant "amb desgana", i retreu que això "no s'ho mereix el poble valencià".

14:42 Borràs acaba: "Esperàvem més sentit d'estat de vostè. Ara només li demanem sentit comú. Mogui's, senyor Sánchez, Catalunya, Espanya i la història li ho agrairan".

14:40 Laura Borràs, a Sánchez: "Nosaltres tenim presos polítics, però vostè és un polític pres per la seva prepotència. Quan deixi de dir no, mai, a les aspiracions dels independentistes, ens trobarà".

14:38 Laura Borràs comença afirmant que "es mantenen intactes les 155 raons per votar no" i destaca que Pedro Sánchez té una segona oportunitat per sortir escollit, no com Jordi Turull, que va ser empresonat entre la primera i la segona votació.

14:37 "El nostre sí el tenien a la butxaca, però no s'han donat les condicions necessàries", apunta Esteban (PNB). Espera que no s'arribi a la repetició d'eleccions.

14:37 "El nostre sí el tenien a la butxaca, però no s'han donat les condicions necessàries", apunta Esteban (PNB). Espera que no s'arribi a la repetició d'eleccions.

14:32 Esteban (PNB) es "nega a pensar" que no es donin les condicions per formar un govern abans del mes de setembre. "Tots hem de reflexionar com s'han desenvolupat els esdeveniments", apunta. Assegura que la seva intenció era "facilitar" la investidura.

14:31 Torn per a Aitor Esteban, del PNB. "Tenia l'esperança que es complís la màxima segons la qual la pressió feia diamants. Però em confesso decepcionat. Les coses no s'han fet com s'havien de fer", assegura.

14:29 Rufián regala a Sánchez i Iglesias el llibre que ha escrit Junqueras als seus fills perquè "valorin el temps que passen amb els seus fills i el temps que s'està perdent al Congrés".

14:28 Rufián retreu tant a Sánchez i Iglesias_ el desacord: "La gent només veurà l'esquerra perdre un cop més. Jo sóc d'esquerres i porto la derrota a l'ADN tota la vida. Els hauria de fer vergonya".

14:26 Rufián afirma que s'absté tot i que Sánchez preferia que votessin "no": "Ens volia posar al sac de la intransigència i de l'odi".

14:24 Rufián afirma que la dreta està contenta amb el desacord de la dreta i assegura que, si PP, Cs i Vox haguessin de negociar, "ja hauria pactat fins i tot els sobresous".

14:18 Gabriel Rufián comença responent al líder de Vox: "Si anar amb Sánchez és ser una banda, anar amb Abascal és ser un comando".

14:16 Iglesias fa una última proposta a Sánchez per evitar eleccions: renuncia al ministeri de Treball però demana gestionar les competències en polítiques actives d'ocupació.

14:13 El líder de Podem afirma que, en la darrera proposta, no reclamava ministeris, sinó competències en matèries laborals, socials o de ciència: "No hem demanat res més".

14:12 Iglesias acusa Carmen Calvo de filtrar a la premsa un document de propostes de Podem canviant la paraula "propostes" per "exigències" i etziba: "El mínim és no ser cutre".

14:06 Santiago Abascal (Vox): "Ni avui, ni el mes de setembre, ni quan es posin d'acord, mai farem costat al titella que vostès [independentistes i forces d'esquerres] volen posar a la presidència".

14:06 Santiago Abascal (Vox): "Ni avui, ni el mes de setembre, ni quan es posin d'acord, mai farem costat al titella que vostès [independentistes i forces d'esquerres] volen posar a la presidència".

14:06 Santiago Abascal (Vox): "Ni avui, ni el mes de setembre, ni quan es posin d'acord, mai farem costat al titella que vostès [independentistes i forces d'esquerres] volen posar a la presidència".

14:06 Albert Rivera (Ciutadans) assegura que "la banda de Sánchez" no ha aconseguit posar-se d'acord amb el "repartiment del botí". "Espanya no és un botí, és la nostra nació", apunta Rivera, amb els mateixos tòpics que en el debat de dilluns.

14:02 Pablo Iglesias demana a Sánchez que reflexioni: "En les darreres setmanes, s'ha dirigit algun cop a nosaltres amb el respecte que es mereix un soci de govern?".

14:00 Casado reclama a Sánchez que renunciï a fer "del separatisme un aliat prioritari i del radicalisme un soci preferent" i ajudi el PP a "eixamplar l'espai de la moderació".

13:56 El líder de PP critica que Sánchez estigués "mercadejant per derogar la reforma laboral que va permetre crear dos milions de llocs de treball".

13:51 Acaba la intervenció de Sánchez, que ha volgut situar el problema de la negociació en els ministeris i en la voluntat d'Iglesias -segons el líder del PSOE- de formar "dos governs en un".

13:53 Pablo Casado acusa Sánchez de buscar només l'acord amb Podem i haver sotmès Espanya a un "focus de vanitats que no es mereix".

13:51 Acaba la intervenció de Sánchez, que ha volgut situar el problema de la negociació en els ministeris i en la voluntat d'Iglesias -segons el líder del PSOE- de formar "dos governs en un".

13:51 Acaba la intervenció de Sánchez, que ha volgut situar el problema de la negociació en els ministeris i en la voluntat d'Iglesias -segons el líder del PSOE- de formar "dos governs en un".

13:48 "De què serveix una esquerra que perd fins i tot quan guanya?", es pregunta el candidat, que està centrant tot el discurs en carregar contra Podem. "Què farà, senyor Iglesias, ara que les coses no han sortit com pretenia? Unirà el seu vot a les dretes i a la ultradreta? Ho tornarem a fer?", assegura.

13:46 Sánchez assegura que Iglesias "segueix sense entendre que hi ha d'haver un govern cohesionat, no dos executius en un".

13:44 "No es pot posar l'Hisenda pública en mans d'algú que no ha gestionat mai", apunta Sánchez en referència a Podem.

13:43 "Hem demostrat una noble voluntat d'acord", assegura Sánchez mentre Iglesias nega amb el cap. "El senyor Iglesias ha anat rebutjant les propostes una darrere l'altra. Mai abans s'havia anat tan lluny en aquest àmbit entre dues forces d'esquerres ni de cap altre signe polític", manté el líder del PSOE.

13:40 El líder del PSOE relata la seva visió de les negociacions. Manté que va oferir a Podem ocupar els ministeris de Salut, Habitatge i Igualtat. A banda, esclar, d'una vicepresidència social. "La proposta va ser desafortunadament rebutjada", manté.

13:35 Sánchez sosté que els eixos programàtics no han estat un problema en les negociacions. "Si el problema no és el programa, quin és? Els ministeris", assenyala el líder del PSOE.

13:34 Sánchez assegura que l'abstenció d'ERC hauria estat a "a canvi de res". Recorda que també va demanar a PP i Ciutadans que no bloquegessin la investidura, i de passada els retreu que s'anomenin "constitucionalistes".

13:29 Sánchez ja és al faristol del Congrés. Té deu minuts per intervenir. "Lamento constatar que persisteix el bloqueig parlamentari. Des del primer dia vaig dir que el meu propòsit era conformar un govern progressista perquè l'executiu no depengués en exlusiva de les formacions independentistes", assegura.

13:27 José Zaragoza, diputat del PSC, atén els micròfons de TV3: "Unides Podem repeteix els mateixos errors del 2016". Preguntat sobre si hi ha marge per arribar a acords abans del setembre, assegura que el PSOE ha demostrat que vol "buscar enteses". "Podem s'ha quedat bloquejant l'elecció", indica.

13:23 Després de dies d'ofertes, contraofertes, retrets i desconfiances, ja és oficial que Unides Podem s'abstindrà. Això fa que fracassi la investidura de Pedro Sánchez i que s'activi el rellotge de la repetició electoral. Ho explica Ferran Casas, enviat especial de NacióDigital a Madrid.

13:12 Confirmat: Pedro Sánchez no sortirà del Congrés com a president del govern espanyol. Unides Podem acaba d'anunciar que s'abstindrà i, per tant, fracassarà la investidura del líder del PSOE.

13:10 Sánchez ja és al Congrés dels Diputats. Tindrà mitja hora per exposar un discurs davant la cambra i després serà el torn dels grups. El format és més àgil que el del primer debat, celebrat a cavall de dilluns i dimarts d'aquesta setmana. Si no rep els vots necessaris, té de marge fins al 25 de setembre per tornar a provar la investidura. En cas que el nou intent també fracassi, les eleccions serien el 10 de novembre.

13:09 Dins del grup parlamentari d'Unides Podem hi ha hagut un moviment d'última hora. Izquierda Unida, que forma part de la coalició, ha anunciat l'abstenció abans que ho fes Podem.

13:08 Junts per Catalunya (JxCat), en canvi, es manté inflexible en el "no" al líder del PSOE. L'encarregada d'anunciar el vot contrari ha estat Laura Borràs, cap de files de la formació a Madrid. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha celebrat la posició.

13:07 A banda, ERC i Bildu han anunciat una abstenció que serveix per pressionar el PSOE i Podem per posar-se d'acord. Si els de Pablo Iglesias votessin a favor, aquesta abstenció permetria a Sánchez ser reescollit. Podeu recuperar el contingut de la roda de premsa de Gabriel Rufián, portaveu dels republicans a Madrid, en aquest enllaç.

13:06 Què ha passat durant el matí? En primer lloc, les desavinences entre el PSOE i Podem han continuat, amb els socialistes rebutjant l'última oferta dels de Pablo Iglesias. Ho podeu recuperar en aquesta informació.