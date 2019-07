IU anuncia que s'abstindrà a Sánchez abans que ho faci Unides Podem

Izquierda Unida (IU) ha acordat abstenir-se aquest dijous a la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com a president del govern espanyol. Segons fonts de la formació, ho han acordat per l'estat en què es troben les negociacions entre els socialistes i Unides Podem, que estan encallades i amb poques perspectives de prosperar.Les citades fonts han explicat que el partit està parlant tant amb el PSOE com amb Podem per intentar arribar a un acord que permeti formar govern. Unides Podem, grup en què hi ha IU, es reuneix aquest migdia per decidir quin vot emetrà a partir de les 13.30, hora en que es reprèn el debat d'investidura. Dimarts, en la primera votació, es van abstenir.

