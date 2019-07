Colau torna a presidir l'Àrea Metropolitana de Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat proclamada aquest dijous presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per un altre mandat. La reelecció de Colau s'ha certificat després d'aconseguir 76 vots a favor i només vuit en contra. Ara, la cap de files de Barcelona en Comú liderarà un govern a quatre amb els comuns, el PSC, ERC i Junts per Catalunya (JxCat), després que les quatre formacions tanquessin un acord aquest dimecres L’acord de govern també fixa que el Consell Metropolità –màxim òrgan de govern- estarà presidit per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, mentre l’alcalde de Cornellà de Llobregat, Antoni Balmón, serà el vicepresident executiu. El pacte inclou la proposta del Pla director urbanístic metropolità i mesures per fer front a l’emergència del canvi climàtic, per garantir un medi ambient saludable i l’aprofitament racional dels recursos naturals.L'entesa a quatre fa que JxCat se suma així al govern metropolità, després que en el darrer mandat l'AMB estigués governada per un tripartit d'esquerres. El Consell el formen 90 consellers, dels quals 43 són del PSC, 16 d'En Comú Guanyem, 15 d'ERC, vuit de JxCat, dos de Ciutadans i de Barcelona pel Canvi, i un del PP, Guanyem Badalona en Comú, Ara Decidim Ripollet i CAT Torrelles.

