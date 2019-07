Pedro Sánchez també cau a la segona votació

La segona votació del debat d'investidura al Congrés tampoc ha servit per fer Pedro Sánchez president del govern espanyol. El desacord amb Podem , que ha frustrat un executiu de coalició després d'un intercanvi d'ofertes i contraofertes que encara es mantenia aquest dijous al matí, s'ha traduït en més vots en contra que a favor a la seva investidura. En segona votació ja no calia majoria absoluta i n'hi havia prou que els vots sí superessin els no.Només els diputats del PSOE i el del Partit Regionalista Càntabre han votat a favor de la investidura del líder socialista. Són els 124 vots que ha aconseguit. Hi han votat en contra les formacions de dretes, que han obtingut una xifra superior, tombant així la investidura: 155 vots. Són els que sumen el PP, Ciutadans, Vox, Junts per Catalunya, Coalició Canària i Navarra Suma, la coalició que integren UPN, Cs i PP.Les abstencions han estat més nombroses que dimarts gràcies al canvi del sentit del vot d'Esquerra . Així, 67 diputats han votat en blanc. Són els que sumen Unides Podem (IU ho havia decidit ja abans que Iglesias es pronunciés), ERC, PNB, Bildu i Compromís. En total, 346 vots dels 350 escons electes perquè els diputats independentistes suspesos (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull) no han pogut votar en una votació que ha estat nominal i sense urna. El debat ha estat dur entre Sánchez i Iglesias . El primer ha acusat el segon de no tenir cap interès pel programa i sí pels ministeris i el segon ha intentat donar-li la volta acusant-lo de no tractar-lo de forma respectuosa i, fins i tot, proposant des de la mateixa tribuna un acord d'última hora si podia assumir les polítiques actives d'ocupació. La dreta es fregava les mans davant "l'espectacle" i ERC, el PNB i Compromís han lamentat la incapacitat d'arribar a acords.El fracàs en la segona votació, que arriba després d'un dur intercanvi de retrets, aboca a un nou debat d'investidura o a la convocatòria directa d'unes noves eleccions, que s'hauria de materialitzar abans que acabi el mes de setembre. Felip VI haurà de tornar a convocar els partits i, si s'escau, encarregar a un dels aspirants que se sotmeti a un nou debat d'investidura en qualsevol moment.Si cap d'ells s'hi veu amb cor -si no hi ha acord amb Podem aquest estiu és probable que Sánchez no vulgui perdre un segon debat- les eleccions es convocarien automàticament passat el termini de dos mesos que va començar a córrer dimarts. Les noves eleccions espanyoles serien el 10 de novembre.

