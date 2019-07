La dreta castiga Sánchez per l'«espectacle» de la investidura: «És la història d'un gran fracàs»

Els dirigents de PP, Ciutadans i Vox es fregaven les mans aquest dijous observant el vodevil protagonitzat per l'esquerra espanyola i albirant un eventual escenari de repetició electoral. La visualització del desacord sobre la formació de govern, amb ofertes i contrapropostes rebutjades i airejades en públic , ha fet molt planera la intervenció de la dreta al Congrés. N'ha tingut prou assenyalant la desconfiança entre PSOE i Unides Podem, que ha acabat per fer impossible la investidura de Pedro Sánchez, tot i els requeriments a última hora d'ERC i Bildu . El líder del PP, Pablo Casado, ha recordat al candidat a la presidència que "la seva investidura és la història d'un gran fracàs". "I la responsabilitat és seva, senyor Sánchez", ha insistit.Casado ha afirmat que el PSOE i Unides Podem han convertit la confecció d'un govern en un "espectacle" més propi d'un "mercat persa". "Tot ha sigut una acarnissada lluita de poder. No els han importat les idees, ni la política, ni Espanya, només els càrrecs", ha etzibat a Sánchez. El líder del PP ha acusat els principals partits de l'esquerra espanyola de ser de ser "incapaços" de "pactar per construir". "Vostès només s'alien per destruir, com en la moció de censura", ha comentat Casado, que ha tornat a lamentar que els socis preferents de Sánchez siguin l'"esquerra radical" d'Unides Podem i l'independentisme.El dirigent popular ha avisat que només es podrà "fiar de Sánchez" si torna als consensos del 1978 que van fer possible les quatre dècades de democràcia. "Vostè ja és menys que fa quatre dies", ha dit Casado del líder del PSOE per descriure la debilitat de Sánchez, a qui ha definit com una "amenaça" per a Espanya.Al seu torn, el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha insistit que Sánchez i Pablo Iglesias conformen una "banda" que els espanyols no es mereixen. "Vostès només s'han barallat per unes cadires", ha afirmat Rivera, que també ha retret a l'aspirant a la presidència la prioritat de repartir-se el "botí" del govern.Emprant un to dur, com en la sessió de dimarts -previ a la primera votació-, Rivera ha afirmat que Sánchez "és un mal president per a Espanya". El dirigent de Ciutadans ha insistit que no modificarà la seva posició, un missatge que ja avança quina serà la posició de la formació taronja d'aquí al mes de setembre.Vox no ha sorprès en el fons del seu discurs. Tampoc en el vocabulari emprat. Santiago Abascal s'ha dirigit a Unides Podem i les formacions basques i catalanes partidàries de l'abstenció a Sánchez per advertir-los que l'extrema dreta no validarà un govern "avalat pel separatisme". "Pugem en aquesta tribuna en representació de molts espanyols. I els diem que ni avui, ni el setembre ni mai donarem suport a la marioneta que volen col·locar al capdavant govern d'Espanya", ha afirmat Abascal, que ha definit Sánchez com un simple "empleat". Als dirigents independentistes els ha anomenat com a "caps del Front Popular" i els acusats de tenir "interessos" que persegueixen la demolició d'Espanya.

