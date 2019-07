Junqueras defensa l'abstenció a Sánchez: «Ens conjurem per mantenir la via del diàleg»

“Des de una presó de Lledoners i no des del Congreso on 1 milió de ciutadans van votar a @Esquerra_ERC, em conjuro, ens conjurem, a mantenir la via del diàleg i de la negociació per resoldre el conflicte. Som independentistes i demòcrates convençuts.” pic.twitter.com/qZ9SpU9mKM — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) July 25, 2019

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha volgut reaccionar al difícil estat d eles negociacions entre PSOE i Podem per investir Pedro Sánchez. Després que el seu partit hagi anunciat l'abstenció "per responsabilitat", Junqueras ha volgut llançar un missatge a través de Twitter apel·lant al diàleg."Des de una presó de Lledoners i no des del Congrés, on 1 milió de ciutadans van votar a ERC, em conjuro, ens conjurem, a mantenir la via del diàleg i de la negociació per resoldre el conflicte", ha assegurat, tot reivindicant-se com a "independentistes i demòcrates convençuts".ERC ha anunciat aquest matí que s'abstindrà a la segona votació d'aquesta tarda. Ho farà malgrat que no hi ha un acord tancat entre el PSOE i Podem i la investidura està, per tant, condemnada al fracàs.Els republicans ho van decidir ahir a la nit amb debat intern a la seva executiva. L'encarregat d'anunciar-ho ha estat Gabriel Rufián, cap de files d'ERC a Madrid, al costat de Mertxe Aizpurua, portaveu de Bildu . "Si no hi ha acord, això suposarà la mort política de Sánchez i de Pablo Iglesias", ha asseverat el dirigent republicà, que ha demanat dues coses. La primera, que el líder del PSOE aixequi el veto al cap de files de Podem. La segona, que la formació lila accepti l'oferta per tenir ministeris amb l'argument que fa quatre anys, quan es va fundar l'espai de l'esquerra alternativa, hagués costat pensar que en aquest lapse de temps haurien pogut entrar a formar part de l'executiu espanyol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor