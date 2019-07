El dard de Carles Aleñà a Josep Maria Bartomeu

El Barça es troba des de fa uns dies al Japó de gira de pretemporada. Dimarts va jugar contra el Chelsea i va encaixar la primera derrota (1-2) després d'un partit en què va intentar tenir el control però no va ser precís en els metres finals. Va servir, això sí, per veure els nous fitxatges, especialment Antoine Griezmann i Frenkie de Jong. L'holandès va deixar detalls de qualitat malgrat que encara li falten hores de vol amb els seus nous companys.El partit també va permetre veure joves com Riqui Puig o Carles Aleñà. Precisament aquest últim ha fet unes declaracions contundents aquest dijous apuntant a la directiva. El migcampista ha revelat que ningú li va dir que De Jong portaria el seu número, el 21. "No ho vaig encaixar gaire bé, perquè jo sempre he tingut bons gestos amb el club", ha lamentat Aleñà, i ha assegurat que la junta directiva va prometre aquest dorsal a De Jong quan encara el lluïa ell. De tota manera, el migcampista català ha explicat que el nou fixtatge del Barça ha estat "molt humil i respectuós" amb ell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor