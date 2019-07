Les queixes dels usuaris forcen TMB a canviar el dipositiu alternatiu de l'L1

TMB ha insistit que el canvi en el dispositiu alternatiu al servei de l'L1 suspès per les obres de millora entre les estacions de Fondo i Clot ha estat possible gràcies a la millora en les condicions del trànsit a causa de la reducció de la mobilitat pròpia del mes d'agost.Tot i això, la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, ha reconegut que la modificació també s'ha produït per "la clara demanda de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), especialment de les entitats de Baró de Viver i Trinitat Vella, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i també de la Síndica de Greuges de Barcelona". Tot i això, Alarcón ha insistit a recomanar les línies 9 i 5 del metro com a alternatives més ràpides.Alarcón ha explicat que el recorregut sencer del nou servei de bus llançadora tindrà una durada de 50 minuts, el que suposa 30 minuts més del que tardava el servei de metro. Per això, la regidora ha insistit a recomanar que la gent “mantingui en la mesura del possible els hàbits de transport adquirits” i que segueixi utilitzant els serveis alternatius de metro i de Renfe. “Som conscients que el servei de bus no és una substitució real per al servei de metro i demanem disculpes”, ha explicat Alarcón, que també ha dit que les obres suposaran “una millora en les infraestructures que permetran donar un servei millor i més eficient”.TMB ha explicat que preveu una disminució de fins al 50% de la demanda de transport a la zona afectada, cosa que conjuntament amb el menor trànsit previst al mes d’agost, especialment a la rambla Onze de Setembre i el carrer de Dublín de Sant Andreu, permetrà assumir el pas de l’elevat número d’autobusos que circularan, tant de les línies regulars com de la llançadora.Per altra banda, la regidora de Sant Andreu, Lucía Martín, ha explicat que els cavis “responen a les necessitats detectades pels veïns i les veïnes de Sant Andreu”, un dels barris més afectats pel tall. A més, el nou servei de bus llançadora, que s’afegirà al ja existent entre Clot i Fabra i Puig, facilitarà la mobilitat de les persones amb discapacitat. “Un dels problemes amb l’anterior llançadora és que molta gent havia d’anar caminat de les parades de Fabra i Puig fins a Onze de Setembre”, ha explicat fent èmfasi a continuació en les dificultats que havien d'afrontar les persones amb mobilitat reduïda, que comptaran també amb el suport d’“informadors específics” en les parades afectades.Ara el nou servei realitzarà totes les parades del tram de l'L1 afectat per tall, i n’afegirà una a Onze de Setembre. Per altra banda, Alarcón també ha explicat que es preveu que el nou dispositiu doni servei a unes 1.500 persones en hora punta cada dia fins a la reobertura del tram de metro afectat pel tall, la qual cosa ha insistit que serà com a molt tard l’1 de setembre

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor