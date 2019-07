ERC opta per abstenir-se a Sánchez malgrat la manca d'acord amb Podem

ERC s'abstindrà aquesta tarda a la segona votació del debat d'investidura de Pedro Sánchez. Ho farà malgrat que no hi ha un acord tancat entre el PSOE i Podem i la investidura està, per tant, condemnada al fracàs . Els republicans van decidir ahir a la nit, no sense debat intern a la seva executiva, canviar de posició com una forma de pressionar per l'acord d'esquerres. L'encarregat d'anunciar-ho ha estat Gabriel Rufián, cap de files d'ERC a Madrid, al costat de Mertxe Aizpurua, portaveu de Bildu."Si no hi ha acord, això suposarà la mort política de Sánchez i de Pablo Iglesias", ha asseverat el dirigent republicà, que ha demanat dues coses. La primera, que el líder del PSOE aixequi el veto al cap de files de Podem. La segona, que la formació lila accepti l'oferta per tenir ministeris amb l'argument que fa quatre anys, quan es va fundar l'espai de l'esquerra alternativa, hagués costat pensar que en aquest lapse de temps haurien pogut entrar a formar part de l'executiu espanyol.Rufián, en un discurs molt similar al de la campanya electoral, ha assegurat que seria una "irresponsabilitat" anar a noves eleccions perquè es tornaria a donar una oportunitat a la dreta -PP, Ciutadans i Vox- per governar. "Volen a Santiago Abascal ministre de Defensa? Inés Arrimadas a Interior? Marcos de Quinto a Economia? Que apliquin el 155 a tothom que no pensi com ells?", s'ha preguntat el portaveu d'ERC. "Ens passaran per sobre", ha assenyalat Rufián apel·lant també a la necessitat "d'entendre's entre diferents".ERC, com Junts per Catalunya (JxCat), va votar dimarts que no i van assegurar que s'abstindrien si hi havia acord per facilitar l'elecció de Sánchez. No hi ha entesa però s'abstenen després de les pressions de Rufián, que considera que cal exhibir responsabilitat i voluntat d'acord en un context polític advers i marcat pels retrets entre els dos partits de l'esquerra espanyola. Bildu ja es va abstenir dimarts.Dimecres a la nit Rufián va intentar mediar entre les dues forces i va parlar amb el socialista Jose Luis Ábalos, Albert Garzón, d'IU, i el líder de Podem, Pablo Iglesias, que li va dir que no acceptaria més "humiliacions del PSOE". Amb el seu gest, els republicans deixen, per tant, la investidura només en mans d'Unides Podem. Si Iglesias passa de l'abstenció al sí hi hauria investidura. Els independentistes bascos i catalans consideren que amb la seva abstenció compleixen amb el compromís electoral de "no bloquejar" la investidura.

