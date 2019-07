JxCat tornarà a votar «no» a la investidura: «No tenen sentit d'Estat ni sentit comú»

Avui @JuntsXCat votarà NO perquè Catalunya espera un SÍ. Cal un sí a la política per donar resposta a les aspiracions de la majoria dels catalans. PSánchez sembla dir NO a la investidura. Per dir Sí a la política, ens hi trobarà sempre. No tenen ni sentit d’Estat, ni sentit comú. — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) July 25, 2019

Junts per Catalunya (JxCat) ha anunciat aquest dijous que també votarà en contra de la investidura de Pedro Sánchez en la segona sessió prevista per avui al Congrés dels Diputats. L'encarregada d'oficialitzar la posició ha estat la portaveu de la formació a Madrid, Laura Borràs, a través de Twitter. "No tenen sentit d'Estat ni sentit comú", ha reflexionat Borràs, que dimarts ja va dir a Sánchez que tenien "155 raons" per posicionar-se en contra de la seva investidura."Cal un sí a la política per donar resposta a les aspiracions de la majoria dels catalans. Sánchez sembla dir no a la investidura. Per dir sí a la política, ens hi trobarà sempre", ha destacat Borràs. El sentit del vot es va acabar de definir ahir en una reunió a Lledoners amb Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez, diputats suspesos de JxCat.En el procés de decisió també hi ha participat el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha estat un dels actors de la formació més actius a l'hora de pressionar pel "no" al líder del PSOE . "Sense una proposta per donar la veu al poble de Catalunya, la nostra posició continua essent de votar no a la investidura", ha assegurat Torra a través de Twitter, on ha aprofitat per agrair el sentit del vot als diputats de JxCat a Madrid.

