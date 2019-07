Calvo carrega contra Podem al límit de la investidura: «Ens han demanat el govern sencer»

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha assegurat aquest dijous que Unides Podem "no ha volgut negociar" amb el PSOE la formació del proper executiu de l'Estat i de no haver-se mogut en els seus plantejaments des que van començar les negociacions. "Ens han demanat el govern", ha criticat la negociadora socialista.Calvo, en una entrevista amb la Cadena Ser, ha dit que el grup lila volia "un govern paral·lel" que els deixaria a ells sense capacitat per executar el seu programa. "Què li quedaria, al PSOE, en un govern d'aquesta naturalesa? Amb prou feines li quedaria res", ha dit, ja que la formació lila els reclamava carteres que controlen el pressupost, com Hisenda. "El que el PSOE no pot fer és entregar el seu programa", ha advertit.Segons ha afirmat, el líder de les negociacions de Podem, Pablo Echenique, va posar sobre la taula un únic document que no és "realista". Calvo ha recordat que el PSOE té 123 diputats enfront dels 42 del grup liderat per Pablo Iglesias, per la qual cosa considera que els socialistes han obert el govern "a un partit que no garanteix la investidura ni la governabilitat".Preguntada per la qüestió, no ha aclarit si seguiran negociant amb Unides Podem com a soci preferent i ha expressat "molt cansament i molta decepció". Així mateix, ha tornat a emplaçar el PP i especialment Cs perquè s'abstinguin aquest dijous i facilitin que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, resulti investit.

