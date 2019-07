Echenique acusa el PSOE d'oferir ministeris «decoratius» i no haver volgut l'entesa

El secretari d’Acció de Govern de Podem, Pablo Echenique, ha afirmat a la Cadena Ser que la seva formació encara ha de debatre al llarg del matí el sentit del seu vot a la investidura de Pedro Sánchez però s'ha mostrat pessimista sobre la possibilitat d'assolir un acord abans de la votació d’investidura, que tindrà lloc no abans de les 14.25h.Segons Echenique, malgrat que el PSOE va oferir a Podem una vicepresidència i tres ministeris (Sanitat, Habitatge i Igualtat), les àrees que els atorgava estaven buides de competències, i "nosaltres no hem vingut a la política a figurar o a formar part de ministeris decoratius.Echenique ha culpat el PSOE de la trencadissa i ha recordat que Podem “no volem entrar a un govern a tota costa, sinó dur a terme polítiques públiques que millorin la vida de la gent i per això fa falta tenir ministeris reals”.La coportaveu de Podem al Congrés, Ione Belarra, ha admès aquest dijous a RNE que les negociacions entre les dues formacions per a la investidura de Pedro Sánchez estan “trencades”. En declaracions a RNE, Belarra ha culpat els socialistes de la situació per haver propiciat una “negociació caòtica” sense “cap proposta sobre la taula” i on el PSOE els “vol de decorat”. “No hem creat una força política partint del res per acabar essent el coro del PSOE”, ha dit perquè “el PSOE ens ha dit ‘no’ a tot i ha posat excuses per no formar un govern de coalició”.Segons Belarra, Podem ha provat de facilitar “fins l’últim moment” aquestes negociacions el PSOE ha tancat la porta o ha fet “propostes buides” a les demandes de Podem. “No sembla lògic que si vols construir alguna cosa no donis absolutament res”, ha sentenciat.

