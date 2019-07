Canvi de temps important a la vista

Després de dos dies de calor extrema, nits sense dormir i xafogor al litoral del país, arriba un canvi de temps. Aquest dijous les temperatures ja no seran tan altes com dimarts i dimecres, i es preveu que a partir de divendres comencin a baixar (fins a 10 graus) gràcies a l'arribada d'un front que portarà ruixats. Aquesta tarda la temperatura màxima baixarà lleugerament i oscil·larà entre 28 i 33 ºC al litoral, entre 30 i 35 ºC al Pirineu, entre 35 i 40 ºC a Ponent i entre 33 i 38 ºC a la resta del país. Es mantindrà l'ambient calorós en conjunt i xafogós al litoral.Però el canvi arriba divendres. Al matí la temperatura mínima i màxima serà més baixa, sobretot a Ponent on baixarà notablement. A partir de migdia s'espera precipitació al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector occidental, i al massís del Port. A la resta del terç oest n'és probable. En general, seran en forma de ruixat i seran d'intensitat entre feble i moderada, localment aniran acompanyada de tempesta i s'acumularan quantitats entre minses i poc abundants de precipitació.Els núvols continuaran dissabte i es preveuen ruixats a la meitat nord del país, que aniran acompanyats d'una baixada de les temperatures. De cara a diumenge, el sol tornarà a ser protagonista amb alguns núvols febles, ja sense pluja i amb una temperatura similar al dia anterior., la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

