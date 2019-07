El foc de Capellades ha afectat fins ara una cinquantena d'hectàrees, la majoria d'arbrat

Hem detectat drons sobrevolant l'incendi, no utilitzeu aquests aparells en la zona i feu cas de les indicacions dels equips d'emergència que hi estan treballant #IFCapellades — Bombers (@bomberscat) July 24, 2019

#IFCapellades continua actiu amb molta intensitat conduit pel vent (moderat).

Activats 16 #maer i una quarentena de dotacions terrestres pic.twitter.com/cLzwbLDbFg — Bombers (@bomberscat) July 24, 2019

L'incendi que crema des d'un quart de set de la tarda a Capellades (Anoia) ha afectat fins ara 46,70 hectàrees de superfície forestal, segons informen els Agents Rurals. Majoritàriament, la zona cremada és d'arbrat, concretament 44,64 hectàrees, 26,04 a Capellades i 18,57 a la Torre de Claramunt. També hi ha 0,03 hectàrees afectades a Vallbona d'Anoia.El foc s'ha originat en l'incendi d'un vehicle, que ha cremat al quilòmetre 38 de la carretera C-15, al costat d'un talús arbrat, i des d'aquí ha pujat en sentit nord empès per la marinada suau que bufava a la zona. Els cossos d'emergència han ordenat el tall d'aquesta carretera i de la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat. Protecció Civil ha informat que la primera trucada al 112 per avisar de l'incendi s'ha rebut a les 18.16 h. Un conductor explicava que hi havia un vehicle cremant al voral de la C-15 i que el foc enganxava vegetació. La conductora del vehicle que ha cremat ha trucat al cap de pocs instants.Amb l'arribada de la nit els 16 mitjans aeris dels Bombers que treballaven en l'extinció del foc s'han retirat, però hi segueixen actuant una cinquantena de mitjans terrestres. Confien que l'augment de la humitat i la baixada de la temperatura ajudin a apagar el foc. De moment no ha calgut desallotjar cap nucli habitat.A banda, des dels cos d'emergències alerten que s'han detectat drons sobrevolant l'incendi. Demanen a la població que no s'utilitzin aquests aparells a la zona i que faci cas de les indicacions dels equips d'emergència que hi estan treballant. A banda de Bombers, també hi treballen Mossos, Agents Rural, ADF i SEM.

