Ni ministeris ni química

Aquest 25 de juliol havia de ser el dia de la investidura de Pedro Sánchez, però ahir, de nou, la negociació entre el PSOE i Podem va fracassar. I ho va fer amb soroll. Amb una trucada de mal to entre els dos dirigents, que no tenen la millor relació personal, i un posterior intercanvi de retrets creuats entre dos equips que han acreditat més habilitat en les trinxeres del relat que en la confecció d'acords. Us ho explico endes de Madrid, on entre progressistes s'havia instal·lat ahir a la nit un fort pessimisme.Sánchez ha optat per moure's una mica i oferir més ministeris a Unides Podem, fins a tres a més de la "vicepresidència social". Pablo Iglesias en vol cinc, i pretén que siguin de primer rang i amb competències sobre el canvi climàtic, el frau fiscal o les polítiques de treball. Sánchez els hi dona de segon nivell i amb competències transferides, com és el cas d'Habitatge i Sanitat. Només en el ministeri d'Igualtat coincideixen. La possibilitat, que semblava factible al matí, que Iglesias votés sí a Sánchez i acabés de tancar després els serrells del govern, com ara la ubicació i les competències d'algunes secretaries d'estat i ministeris, semblava també descartada. La falta de química entre els dos líders ho dificulta malgrat les seves urgències.Avui al matí ho tornaran a intentar malgrat tot, perquè el ple no comença fins a dos quarts de dues i sí que s'ha de reunir finalment l'executiva del PSOE per fixar posició. Ahir ho va fer també la d'ERC i a Lledoners es van trobar els diputats de JxCat. Si no hi ha pacte, uns i altres tornaran a votar que no. Si n'hi ha, els republicans s'abstindran per facilitar que hi hagi govern i impedir unes noves eleccions que podrien afavorir la dreta. Ahir, Rufián intentava fer de mediador entre Podem i el PSOE i es va trobar un Iglesias molt enfadat que avisava que no admetrà "més humiliacions". Al vespre, Sánchez s'explicarà a Telecinco.Avui us explicaré tot el que passi al Congrés. Us deixo els principals temes del dia per arrencar ben informats i amb criteri amb



- CRÒNICA Sánchez i Iglesias porten contra les roques el vaixell del pacte



- LA VEU DE NACIÓ Irresponsabilitat d'Estat, per Pep Martí

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

