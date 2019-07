Unió de Pagesos demana al Govern que menors no acompanyats treballin en campanyes agràries

Unió de Pagesos ha anunciat aquest dimecres que proposarà a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies que doni més suport al circuit d'inserció social i laboral que permet la campanya agrària per als menors no acompanyats.Unió de Pagesos assegura en un comunicat que es necessiten mesures laborals i socials per millorar la gestió de la campanya agrària i afirma que ha gestionat "amb èxit la formació i col·locació de menors migrants de 16 a 18 anys vinculant-los amb ofertes de treball d'empreses agràries".Segons les seves dades, des de 2017, a través de la Fundació Pagesos Solidaris ha realitzat formacions d'acollida i formació professional a més de 147 menors no acompanyats i s'ha implicat en fer propostes per donar oportunitats laborals a aquest col·lectiu en risc d'exclusió.Aquest treball, afirma l'organització, ha estat profitosa amb la inserció laboral reeixida de menors contractats directament per agricultors i empreses, com ara, entre altres, la duta a terme conjuntament amb el centre de Santa Maria de Gimenells de la Fundació privada Obra Tutelar Agrària, a través de la qual la Finca Sant Vicenç de Raimat, a Alpicat ha incorporat laboralment des de fa dos mesos sis joves, i es planteja ampliar la seva contractació per a tota la pròxima campanya.Al novembre de 2018, Unió de Pagesos va proposar al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, una reducció del temps de tramitació de les autoritzacions excepcionals per treballar per als menors migrants no acompanyats per poder-los vincular les ofertes de treball de la campanya agrària.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor