L'ajuntament català que ha retirat la bandera europea pel veto als eurodiputats independentistes

"Hem retirat la bandera europea de l'espai públic com a reivindicació i denúncia fins que es regularitzi la situació injusta en què es troben els eurodiputats independentistes", explica l'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga. La insígnia es va col·locar a la plaça 1 d'octubre juntament amb la bandera d'Arbúcies i la Senyera per la inauguració d'aquest espai, que va tenir lloc el diumenge 9 de juny.Arran de la prohibició al president Carles Puigdemont i a Toni Comin de poder entrar al Parlament europeu i l'impediment del líder d'ERC, Oriol Junqueras, que es troba a la presó de Lledoners, per exercir el seus drets com a eurodiputats escollits als comicis del 26 de maig, el consistori arbucienc ha decidit retirar la bandera europea de la plaça 1 d'octubre fins que es normalitzi la situació.Després de la constitució del Parlament europeu a Estrasburg i com a gest reivindicatiu i de protesta pacífica, el govern municipal ha decidit emprendre mesures per denunciar el veto als eurodiputats independentistes, que no van poder presentar-se a la càmera europea per prendre possessió del seu escó.

