Sánchez i Iglesias porten contra les roques el vaixell del pacte

Fracassada la política, torna la lluita pel relat: Podem s'ha mogut més de pressa, Sánchez ha dubtat -amb televisió inclosa- i finalment ha contraatacat dient que Iglesias vol cinc ministeris

Els dubtes sobre la conveniència d'un segon debat d'investidura al setembre si fracassa aquest dijous la votació no s'han esvaït al PSOE

La tarda de dimarts i el matí de dimecres han estat de silenci, de negociació i treball a l'entorn de propostes programàtiques i competencials. Però Podem i el PSOE no han avançat prou. Estan encallats i això ha fet que, de nou, rebroti la batalla pel relat mentre el vaixell de l'acord d'esquerres va directe cap a les roques. La Moncloa ja dona per "trencada" la negociació per fer Pedro Sánchez president.El partit de Pablo Iglesias ha demostrat aquests dies tenir més reflexos i rapidesa que la Moncloa en la lluita per instal·lar el marc de què és el que ha passat, bàsica si s'acaba anant a unes noves eleccions. Ras i curt, els morats han traslladat el missatge que Sánchez, aspre en el tracte amb el seu potencial soci, no s'ha mogut i que no accepta cedir ministeris rellevants. Afirmen que l'oferta del cap de setmana -que dilluns es va esbombar i no es va acceptar- no ha estat substancialment modificada i, per tant, millorada.El president del govern en funcions ha confirmat durant uns minuts que compareixeria a les nou del vespre a Telecinco per dir-hi la seva, però finalment ho ha anul·lat i serà entrevistat aquest dijous, després de la segona votació, en la qual en tindria prou amb tenir més vots a favor que en contra per ser president. Aquest dimecres a la nit no té ni molt menys garantits els suports.El seu equip creia que, sortint aquest dimecres al vespre a la televisió, només podria empitjorar més les coses i que, malgrat que el pessimisme s'ha estès als passadissos del Congrés entre les formacions d'esquerres, encara hi ha marge per a l'acord durant el matí de dijous. Els socialistes sí que han reaccionat explicant al vespre la seva versió dels fets. Ho han fet dues hores després que Podem lamentés que no se'ls volien cedir competències de Treball, Hisenda (en el vessant de la lluita contra el frau i no de la política pressupostària i fiscal), Transició Ecològica i Igualtat un cop ja havien renunciat als "ministeris d'Estat" -com ara Exteriors o Defensa- i a situar Iglesias a l'executiu.Segons el PSOE, un soci de govern no pot fer-se càrrec de les competències econòmiques -en aquest punt no és menor la pressió de l'Íbex-35 per evitar-ho- i Podem exigeix ara que la vicepresidència que Sánchez els concediria, i que seria una de les dues de noves que es crearien, coordini i integri fins a cinc ministeris actuals o de nova creació. Ho troben excessiu malgrat que els morats, en una situació interna com a mínim delicada, van obtenir 3,5 milions de vots i el PSOE, 7 el 28-A. Ells afirmen haver-los ofert tres departaments a més de la vicepresidència, però alguns de rang menor i amb competències transferides a les autonomies. Serien els d'Habitatge i Economia Social; Sanitat, Afers Socials i Consum; i Igualtat. Podem nega que se'ls hagin arribat a oferir aquestes carteres.De moment, i a l'espera de moviments d'última hora, Irene Montero -si l'acord prospera, podria ser la vicepresidenta i coordinadora governamental designada per Podem- ha demanat no aclarir el seu vot delegat fins dijous al migdia, quan començarà la segona votació. Aquest dimecres a la tarda Sánchez ha trucat a Iglesias per dir-li que la seva oferta d'una vicepresidència descafeïnada i tres ministeris era la "definitiva" després que Carmen Calvo i Pablo Echenique aturessin les negociacions al migdia.Si aquest dijous Sánchez torna a ser derrotat pel Congrés, hi haurà temps fins a la tercera setmana de setembre per un nou debat d'investidura, que hauria d'encarregar de nou el rei a l'aspirant amb més suports. Sectors del PSOE expliquen que, malgrat les pressions que arribaran de la Zarzuela, Sánchez no té gens clar demanar un segon debat i que podria optar directament per deixar que passin els dos mesos sense investidura i que es convoquin automàticament noves eleccions, que serien el 10 de novembre.I els partits catalans? Els vots de Junts per Catalunya no són necessaris i la formació de Quim Torra i Carles Puigdemont ja ha decidit que votarà que no passi el que passi també aquest dijous. Així ho han acordat, reunits a Lledoners, els seus diputats. No hi ha motius per fer res diferent, afirmen.A ERC les coses són diferents i l'esquerra espera els seus vots, com els del PNB i Compromís. Si hi ha acord Gabriel Rufián i els seus companys s'abstindran facilitant que els "sí" s'imposin als "no", però si no n'hi ha, i per tant és Podem qui s'absté, es repetirà l'esquema de dimarts i optaran pel no. La poca generositat del cap de l'executiu amb l'agenda catalana els permet explicar-ho fàcilment malgrat que limiti el marge d'interlocució de Rufián, que dimarts ja hauria preferit l'abstenció. La direcció d'ERC s'ha reunit al Parlament.No sembla que res s'hagi de moure en les properes hores. El vaixell porta rumb de col·lisió i l'escenari que, en el fons, no vol cap dels actors implicats, el d'unes noves eleccions, ja torna a treure el cap.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor