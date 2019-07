L'incendi de Capellades supera les 40 hectàrees i els Bombers estimen que pot arribar a les 90

Hem detectat drons sobrevolant l'incendi, no utilitzeu aquests aparells en la zona i feu cas de les indicacions dels equips d'emergència que hi estan treballant #IFCapellades — Bombers (@bomberscat) July 24, 2019

#IFCapellades continua actiu amb molta intensitat conduit pel vent (moderat).

Activats 16 #maer i una quarentena de dotacions terrestres pic.twitter.com/cLzwbLDbFg — Bombers (@bomberscat) July 24, 2019

En total, 40 dotacions terrestres i 16 mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat treballaven a tres quarts de vuit del vespre d'aquest dimecres a l'incendi de Capellades que crema des d'un quart de set de la tarda. Les flames que es poden apreciar al vídeo del Consell Comarcal de l'Anoia, tenen l'origen en un cotxe que s'ha incendiat al quilòmetre 38 de la carretera C-15, al costat d'un talús arbrat, avancen en sentit nord i tenen focus secundaris, segons han informat els Bombers. De moment no ha calgut fer desallotjaments de zones urbanes. L'incendi obliga a tallar la C-15 i la línia R6 de Ferrocarrils de la Generalitat.Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla Ferrocat. La primera xifra d'afectació oferta pels Agents Rurals és de 46,7 hectàrees de superfície forestal, tot i que el cos d'extinció d'incendis treballa amb la idea que en pugui arribar a afectar 90. Els Bombers també han indicat que el foc ha fet una pujada topogràfica des de la carretera i que continua actiu amb molta intensitat conduit pel vent moderat que bufa a la zona.A banda, des dels cos d'emergències alerten que s'han detectat drons sobrevolant l'incendi. Demanen a la població que no s'utilitzin aquests aparells a la zona i que faci cas de les indicacions dels equips d'emergència que hi estan treballant. A banda de Bombers, també hi treballen Mossos, Agents Rural, ADF i SEM.

