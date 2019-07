Resolució conjunta de JxCat, ERC i la CUP al Parlament en defensa de l'autodeterminació

Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP han pactat presentar una proposta de resolució conjunta perquè el Parlament "es ratifiqui en la defensa de l'exercici del dret a l'autodeterminació com a instrument d'accés a la sobirania del conjunt del poble de Catalunya".És l'únic text -impulsat pels anticapitalistes- que han pactat les tres forces independentistes amb vista a la votació de demà dijous de les propostes de resolució derivades del debat monogràfic sobre la "Catalunya real" impulsat per Ciutadans Amb el títol "Dret a l'autodeterminació, drets civils i resolució del conflicte", la proposta també pretén que la cambra catalana es reafirmi en la "recerca de solucions democràtiques i polítiques per fer efectiu que el futur de Catalunya sigui el que el poble de Catalunya vulgui".El Parlament, prossegueix la resolució, "insisteix a exigir l'alliberament immediat dels diputats, exdiputats i representants de la societat civil en presó preventiva"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor