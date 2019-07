En estat greu una menor de sis anys que ha estat a punt de morir ofegada a una piscina de Mollerussa

Una menor de sis anys ha estat a punt de morir ofegada aquest dimecres a la tarda a les piscines municipals de Mollerussa. Segons ha informat el consistori, la nena, que es veïna de Mollerussa, ha estat rescatada pels socorristes i un cop reanimada i estabilitzada se l'ha traslladat en ambulància a l'Hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic greu.Els fets han tingut lloc pels volts de les quatre de la tarda a la piscina gran del complex municipal quan els socorristes s'han adonat que la menor, que s'estava banyant en una zona que té 1,20 metres de profunditat, no es movia i han acudit ràpidament per treure-la de l'aigua. Mentre un d'ells ha iniciat les maniobres de reanimació, l'altre ha anat a buscar el desfibril·lador, que no ha estat necessari utilitzar, ja que la nena ha pogut ser estabilitzada. La menor ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova per fer una valoració del seu estat.

