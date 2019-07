El futur del VIH: «El 2020 es podria substituir la pastilla diària per una injecció mensual»

El doctor Josep Maria Gatell, un dels majors experts en VIH a escala mundial i sènior global medical director de la companyia farmacèutica ViiV Healthcare, ha assegurat que, "al llarg de 2020", podria estar al mercat la injecció mensual per controlar i prevenir el contagi del virus de la sida, proporcionant una alternativa a tots aquells pacients que fins ara han utilitzat tractaments antiretrovirals (TAR) en forma de pastilla diària."ViiV ho sotmetrà a les autoritats reguladores de tot el món en l'últim trimestre d'aquest any, o potser a Europa una mica més tard. Al llarg de 2020, si no en tots els països, sí en alguns com els Estats Units, és probable que estigui disponible aquesta injecció al mes", ha anunciat l'especialista català en una entrevista amb Europa Press després de la presentació de noves dades que avalen la seva eficàcia en la conferència anual de la Societat Internacional de la Sida (IAS 2019), que conclou aquest dimecres a Ciutat de Mèxic.L'expert qualifica l'arribada d'aquestes injeccions com "el següent pas" en els antiretrovirals contra la sida, un cop els estudis de fase III ATLAS i FLAIR, que han demostrat que la injecció, formulada amb nanotecnologia i composta dels fàrmacs cabotegravir i rilpivirina, és igual d'eficaç que el tractament clàssic de la pastilla al dia. "Aquest podria ser el següent pas en un nou canvi de paradigma: alguns dels tractaments podrien ser administrats amb una injecció un cop al mes en comptes d'una pastilla diària", comenta.Sobre les reticències que pot suposar per a alguns pacients haver de rebre una punxada cada 30 dies, el doctor puntualitza que, en qualsevol cas, seran ells els que triïn quin tractament prefereixen, en vista que tots dos són estadísticament igual d'eficaços.Mentre arriba al mercat aquesta nova solució per a pacients amb sida, ViiV també està intentant "transformar" els antiretrovirals clàssics, de manera que ara podran estar compostos de dos fàrmacs i no de tres. Així es desprèn de les noves dades dels seus estudis GEMINI i TANGO, presentats en roda de premsa aquest dimecres, que han evidenciat que la combinació de dolutegravir (DTG) i lamivudina (3TC) és igual d'eficaç que els règims de tres medicaments al cap de 96 setmanes en pacients que mai havien rebut tractament, així com al cap de les 48 setmanes en aquells amb càrrega viral indetectable i que han passat a aquests dos fàrmacs en lloc dels seus tres habituals."Una de les nostres prioritats en l'últim any i mig ha estat intentar canviar el paradigma del tractament antiretroviral, que clàssicament des de feia 20 anys estava basat en combinacions de tres medicaments. Ara, amb els medicaments d'última generació, és possible que l'estàndard en els pròxims anys, no per a tots els pacients però per a un nombre important, esdevingui combinar dos fàrmacs", assenyala el doctor Gatell.La comercialització de DTG i 3TC, sota el nom de Dovato, va ser aprovada el passat 3 de juliol a la Unió Europea (UE) en una pastilla única per a majors de 12 anys. "Això és important perquè aquesta combinació, fins ara, s'ha utilitzat com dos comprimits. Això podia semblar incòmode. Als Estats Units ja està disponible. A la UE, només falten les negociacions país per país. A Espanya encara no es pot adquirir, però el probable és que ho estigui d'aquí a uns mesos", assegura l'expert."Els nous medicaments i els nous règims de tractament tenen el potencial de millorar la tolerabilitat a llarg termini i reduir els costos i la mida de les píndoles. Els avenços que estem veient en la ciència tenen a veure amb donar més opcions a les persones que viuen amb el VIH", ha afegit en la roda de premsa de presentació d'aquests nous estudis el president de IAS, Anton Pozniak.

