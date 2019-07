Dos denunciats per agredir a pedrades el vigilant i un passatger a l'estació de Renfe de Manresa

Els Mossos d'Esquadra han denunciat a dues persones per agredir al vigilant de seguretat i un viatger a l'estació de Renfe de Manresa. Els fets, segons ha confirmat l'ACN, van tenir lloc diumenge al migdia quan el vigilant va intentar impedir que els denunciats viatgessin sense bitllet. Segons ha explicat a l'ACN el vigilant, els joves es trobaven dormint dins d'un comboi que arribava de Barcelona.Li van dir que volien tornar a Barcelona i el vigilant els va recordar que necessitaven bitllet. Quan el venedor els va rebutjar el pagament amb un bitllet de 50 i els va demanar que anessin a buscar canvi, els joves van posar-se "violents" i el vigilant els va fer fora. Després d'escopir-lo van anar a buscar pedres i li van començar a llençar a ell i un viatger que hi havia el costat.Tant el viatger com el vigilant van resultar ferits lleus i van haver de ser atesos pels serveis mèdics. La Policia Local de Manresa va identificar als agressors que van ser denunciats, a posteriori, pels Mossos d'Esquadra que els acusa d'un presumpte delicte de lesions lleu.El vigilant recorda que és la segona agressió important que es produeix a Manresa en els darrers mesos. El 5 de juny passat un altre vigilant també de l'estació de la Renfe de Manresa va ser agredit a cops de pedra per un grup de menors d'edat.

